Probabili Formazioni Cardiff City-Sunderland | Championship 13-01-2018

Probabili Formazioni Barnsley-Wolverhampton Wanderers - Championship 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Barnsley-Wolverhampton Wanderers, 27^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 16.00: i Tykes obbligati a vincere. Partita fondamentale per il Barnsley di Paul Heckingbottom che ha urgentemente bisogni di una vittoria per non scivolare in zona retrocessione. Posizione decisamente diversa per il Wolverhampton, capolista in Championship con 61 punti a +12 dal Derby County secondo e a +14 dal Cardiff terzo. I Wolves ...

Probabili Formazioni Braga-Benfica 13-01-2018 Primeira Liga : Le Probabili Formazioni di Sporting Braga-Benfica, 18^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30: Hassan sfida Jonas in attacco, mentre Martins spondesta un “Horta” sulla trequarti dello Sporting. Allo stadio comunale di Braga lo Sporting ospiterà nel vero e proprio big match di questa giornata il Benfica: è questa la sfida di cartello della 18^ giornata di Primeira Liga. In classifica entrambe le Formazioni sono davvero vicina, con ...

Probabili Formazioni Montpellier-Monaco - Ligue 1 13-1-17 : Le Probabili Formazioni di Montpellier-Monaco, Ligue 1, Falcao-Keita dal 1′ Sarà una sfida decisamente interessante quella tra Montpellier, settimo in classifica, e Monaco, secondo alle spalle dei marziani del PSG. I biancorossi vengono da una striscia positiva ed hanno anche i dati a favore: negli ultimi 5 scontri tra le due compagini, Falcao&Co non hanno mai perso, 1 solo pareggio e 4 vittorie. Il bomber colombiano è ...

Probabili Formazioni Rennes-Olympique Marsiglia Ligue 1 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Rennes-Olympique Marsiglia 20^Giornata Ligue 1, 13 gennaio ore 17:00 . Prcic non sarà della partita per il Rennes, mentre il Marsiglia gioca con la squadra (quasi) al completo. Eccoci nuovamente con la Ligue 1 che riaprirà ufficialmente i battenti domani pomeriggio alle ore 17.00, con il primo match della massima serie francese del 2018: Rennes – Olympique Marsiglia! Una sfida molto attesa che verrà ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Villareal Liga 13-01-2018 : La 19^ giornata della Liga, vedrà scendere in campo Real Madrid-VillaReal. Le due squadre sono distanti tra di loro solo 4 punti. sarà una partita difficile, soprattutto per il Real Madrid che ha tutto da perdere. Infatti, la Liga sembra essere chiusa, il Barcellona ha distanziato di 9 punti la seconda in classifica, ovvero l’Atletico Madrid. I blancos sono in crisi e dovranno rilanciarsi assolutamente in questa partita se vogliono ...

Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live : diretta Atalanta Juventus Primavera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata del campionato 1(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:30:00 GMT)

Probabili Formazioni Sheffield United-Sheffield Wednesday - Championship 12-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Sheffield United-Sheffield Wednesday, 27^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 20.45: per gli Owls vale tanto. Il derby di Sheffield o ”Steel City derby”, riconosciuto come uno dei più accesi d’Oltremanica, inaugurerà la ventisettesima giornata di Championship. Parliamo della sfida tra Sheffiled United e Sheffield Wednsday. I Blades, allenati da Chris Wilder, occupano la settima posizione con ...

Probabili Formazioni Tottenham-Everton - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Everton, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro dal 1′ per Kane, occasione per Jagielka dall’inizio. Il sabato di Premier League si chiude con la sfida di Wembley tra Tottenham e Everton. Spurs che vengono dalla facile vittoria in FA Cup contro il Wimbledon, ma vogliono continuare a vincere in campionato dopo l’ultimo successo sul campo dello Swansea. Ospiti che vengono dalla ...

Probabili Formazioni Chelsea-Leicester City - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Turno di riposo per Rudiger nei Blues, torna Iborra dal 1′. La 23^Giornata di Premier League si apre con la sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester City. Padroni di casa che vengono dal pareggio interno nella semifinale di EFL Cup contro l’Arsenal, risultato peraltro uguale quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato sempre ...

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco - Bundesliga 12/01/2018 : Torna la Bundesliga, e lo fa in grande stile. Dopo la sosta invernale, la Bundesliga parte subito forte, infatti il Bayer Leverkusen ospiterà il Bayern Monaco. La squadra di Heynches è sola al comando a +11 punti di distacco dalla seconda squadra, lo Shalke 04. Il Bayer Leverkusen però è imbattuta da ben 12 partite, record nel campionato tedesco, sotto questo punto di vista la sfida si preannuncia interessante. Per quanto potranno ...

Chelsea Arsenal/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chelsea Arsenal, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di andata della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:26:00 GMT)

