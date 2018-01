Presidenza Figc | la Lega di A ancora senza candidato | 11 club lanciano Lotito | le ultime

Consenso unanime della Lega Pro per candidatura Gravina a Presidenza Figc : L'Assemblea dei club della Lega Pro ha candidato il presidente Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. L'assemblea ha espresso Consenso unanime alla sua candidatura. Il Presidente Gravina, che ha ...

Tommasi candidato alla Presidenza della Figc : “c’è una barriera contro i calciatori” : La mia candidatura resta, a meno che non si trovi in queste ore una figura che prenda in mano il programma e lo porti avanti”. Cosi’ il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, ai microfoni di Radio 24 per il programma “Tutti convocati”. “Torniamo a parlare di un progetto sportivo con un input diverso dal passato, ho parlato delle seconde squadre da subito”, ha aggiunto l’ex centrocampista ...

Gabriele Gravina - capo della Lega Pro - ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza della FIGC : L’assemblea della Lega Pro ha votato all’unanimità a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, le cui elezioni sono in programma il prossimo 29 gennaio. Gravina ha 64 anni, è pugliese ed è a capo della Lega The post Gabriele Gravina, capo della Lega Pro, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della FIGC appeared first on Il Post.

Figc - Ulivieri : 'Sosteniamo Tommasi per la Presidenza - troppi 3 candidati' : 'L'associazione allenatori sostiene Tommasi. Spero che ci sia condivisione sul suo nome o su un altro, in modo da non andare con tre candidati, perché sarebbe sbagliato. La situazione è in continua ...

Presidenza Figc : la partita (difficile) si gioca a Milano : Oggi a Firenze il vertice fra tutte le componenti, tranne la Serie A. Domani riunione decisiva a Milano. I nomi e le proposte

Presidenza Figc - Gravina e Sibilia si candideranno : tutti gli scenari : Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un'eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed ...

Presidenza Figc - Nicchi : 'I candidati? Gravina - Tommasi e Sibilia i più probabili' : FIRENZE - 'I candidati alla Presidenza della Figc? Le probabili posizioni sono Gravina, Tommasi e Sibilia'. Marcello Nicchi , presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, fa il punto della ...

Presidenza Figc - ecco come stanno le cose. Incontri - elezioni e nodo Ct. Il punto di Alessandro Alciato : Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un'eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed ...

La Serie A prende tempo : sulla Presidenza Figc decisione rimandata a venerdì : Una commissione composta da Cairo, Lotito, Marotta e Fassone sonderà le varie componenti federali in vista dell'appuntamento del fine settimana. L'articolo La Serie A prende tempo: sulla presidenza Figc decisione rimandata a venerdì è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidenza Figc : la Lega di A prende tempo. Fino a venerdì : La lunga riunione oggi a Milano, si aggiorna nelle prossime 48 ore. I nomi per la Presidenza. I candidati alla panchina di ct

FIGC - niente candidato unico : possibile corsa a quattro per la Presidenza : Un consiglio federale, quello appena concluso, che rischia di cambiare sensibilmente le prospettive con cui ci si avvicinava al fatidico 29 gennaio, giorno in cui i vertici delle varie componenti ...