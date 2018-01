Premier League | dove vedere Liverpool-Manchester City in Tv e in streaming

Calciomercato Premier League : il Liverpool chiede 30 milioni per Sturridge : Diversi club di Premier League hanno fatto un sondaggio per l’attaccante del Liverpool Daniel Sturridge. Il Liverpool chiede almeno 30 milioni di sterline per la cessione dell’attaccante Daniel Sturridge, ormai ai margini nel progetto di Jurgen Klopp. L’allenatore, ex Borussia Dortumnd, non lo convoca più da un mese. L’attaccante inglese non ha potuto dimostrare il suo valore a causa dei continui infortuni subiti ...

Calciomercato Premier League : Malcom vicino all’Arsenal : L’esterno brasiliano sarà ceduto per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Bordeaux è vicino a chiudere con l’Arsenal per la cessione di Malcom Filipe Silva de Oliveira (20). L’esterno destro brasiliano si trasferirà alla corte di Arséne Wenger per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Londra è legato alla partenza di Alexis Sanchez, poi Malcom lascerà il ...

El Shaarawy via dalla Roma?/ Calciomercato news : il Faraone offerto in Premier League : El Shaarawy via dalla Roma? Calciomercato news, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso della finestra invernale potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Probabili Formazioni Liverpool-Manchester City - Premier League 14-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 17.00: Entrambe le Formazioni dovrebbero schierare l’11 titolare. E’ il big match della 23^giornata di Premier League quello che mette di fronte Liverpool e Manchester City ad Anfield Road. Reds che vengono dalla vittoria nel derby di FA Cup, ma che devono fare i conti con un clima tutt’altro che sereno in casa data la partenza di Coutinho ...

Mercato Roma - El Shaarawy offerto in Premier League : Secondo Rai Sport , il nome nuovo in uscita potrebbe essere quello di El Shaarawy. Il Faraone, partito forte in questa stagione, ha rallentato ultimamente, sparendo dai radar. Per questo la Roma ...

Premier League - dove vedere Liverpool-Manchester City in Tv e in streaming : La Premier League, dove al momento sembra quasi impossibile fermare il dominio deò Manchester City, è giunta alla 23esima giornata e prevede diversi incontri interessanti. Tra questi spicca proprio l’impegno della capolista, di scena ad Anfield Road sul campo del Liverpool. Si gioca domenica 14 gennaio alle 17. dove vedere Liverpool-Manchester City TV streaming – […] L'articolo Premier League, dove vedere Liverpool-Manchester ...

Premier League - Chelsea-Leicester : il ritorno del "2" vale 10 : ROMA - La Premier archivia la breve pausa utilizzata per giocare le coppe nazionali, animata anche dalla feroce polemica Conte-Mourinho. E si ricomincia col botto perché domenica 14 gennaio ci sarà il ...

Premier League - pagata a 10 la vittoria del Leicester in casa del Chelsea : TORINO - Dopo la breve pausa natalizia, torna, la Premier League con le coppe nazionali e col botto perché domenica 14 gennaio ci sarà il big match tra il Liverpool e la capolista City, finora ...

Candreva ed i suoi sogni futuri : la Champions e la suggestione Premier League : “Spalletti e’ uno davvero di grande livello. Sono felice di averlo come allenatore in questo periodo della mia carriera. Grazie a lui, sto migliorando molto”. Grandi elogi per il tecnico nerazzurro da parte di Antonio Candreva. L’esterno dell’Inter e della Nazionale ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Calcio2000, in edicola questo mese, e nelle anticipazioni fornite da Tuttomercatoweb arrivano i ...

Premier League - City difficoltà a Liverpool : ROMA - Il dominio del Manchester City in Premier League è assoluto e la quota di 1,01 lo testimonia. Eppure, nonostante i 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la sfida con il Liverpool ...

Fifa 18 : Harry Kane è il giocatore del mese di dicembre della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di dicembre, come miglior giocatore del campionato inglese, è il centravanti del Tottenham Harry Kane che si aggiudica così il secondo POTM di questa stagione dopo quello di settembre Kane ha battuto la concorrenza di […] L'articolo Fifa 18:Harry Kane è il giocatore del mese di dicembre della Premier League! sembra ...

Probabili Formazioni Bournemouth-Arsenal - Premier League 14-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Rientrano i titolari nei padroni di casa, dubbio Sanchez per i Gunners. La domenica di Premier League, valevole per la 23^giornata, si apre con la sfida tra Bournemouth e Arsenal al Vitality Stadium. Padroni di casa che vengono da un periodo tutt’altro che roseo, e il pareggio raggiunto in extremis contro il Wigan in FA Cup ne è una dimostrazione. Le ...

Pronostici Premier League 13-14-15 Gennaio 2018 e Schedina Pronta 23^giornata : Dopo le fatiche di coppa le squadre del massimo campionato inglese scendono nuovamente in campo per questa giornata di Premier League che si preannuncia molto intensa. Il big match di questa giornata è quello di Anfield, dove il Liverpool di Klopp ospiterà la prima della classe, il City di Guardiola. La partita si preannuncia molto interessante in quanto entrambe le squadre stanno vivendo un buon periodo di forma. Altro match degno di nota è ...

Probabili Formazioni Tottenham-Everton - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Everton, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro dal 1′ per Kane, occasione per Jagielka dall’inizio. Il sabato di Premier League si chiude con la sfida di Wembley tra Tottenham e Everton. Spurs che vengono dalla facile vittoria in FA Cup contro il Wimbledon, ma vogliono continuare a vincere in campionato dopo l’ultimo successo sul campo dello Swansea. Ospiti che vengono dalla ...