Prato | incendio alla Stock House | distrutto il magazzino FOTO

Prato - anziana muore in incendio casa : 16.24 Una donna di 71 anni è morta nella notte di Natale per un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Poggio a Caiano (Prato). I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nella camera da letto, dove molto probabilmente si è sviluppato il rogo. Ancora da accertare le cause. Tra le ipotesi anche quella del malfunzionamento di una coperta elettrica. In corso le indagini dei carabinieri.

Prato - incendio in una fabbrica : operaio intossicato dal fumo : incendio all’interno di una fabbrica in località Mezzana, in via Campostino a Prato: i vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 9,30 con due squadre e due autobotti per domare le fiamme. Dopo un’ora di lavoro, le fiamme sono sotto controllo. L’incendio avrebbe interessato solo un macchinario dell’azienda. Un operaio ha inalato il fumo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Quasi in contemporanea è scattato ...