Pomeriggio 5 | Luca Onestini al Pitti Uomo | le romantiche parole su Ivana Mràzovà

Pomeriggio 5 - intervista a Luca Onestini : le parole su Ivana : Luca Onestini e Ivana stanno insieme? Le dichiarazioni a Pomeriggio 5 Luca Onestini continua a fare il vago e il misterioso riguardo il suo rapporto con Ivana Mrazova, la modella ceca conosciuta al Grande Fratello Vip. I due passano tanto tempo insieme, condividono eventi e cene, ma stanno mantenendo il massimo riserbo sulla natura del […] L'articolo Pomeriggio 5, intervista a Luca Onestini: le parole su Ivana proviene da Gossip e Tv.

LUCA DORIGO/ Risponde alle accuse di Georgette Polizzi (Pomeriggio 5) : LUCA DORIGO, ex tronista di Uomini e Donne, sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque,e Risponderà alle accuse di Georgette Polizzi.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:44:00 GMT)

Pomeriggio 5 / Anticipazioni : Barbara d'Urso entusiasta per gli ascolti - Luca Dorigo ospite (10 gennaio 2018) : Pomeriggio 5, Anticipazioni 10 gennaio 2018: Barbara d'Urso soddisfatta per gli eccellenti ascolti di ieri. Cronaca e gossip con tanti ospiti tra cui l'ex tronista Luca Dorigo.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Paola Caruso/ Video “Luca Onestini? Non mi piace più - per un ‘piccolo’ motivo…” shock in studio a Pomeriggio 5 : Luca Onestini e quel "piccolo motivo": Paola Caruso lancia un commento ambiguo in diretta a Pomeriggio 5 scatenando l'ilarità degli ospiti di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:15:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ I fan sono sfiduciati : "L'amore è un'altra cosa!" (Pomeriggio 5) : Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono riabbracciati. A testimoniarlo, la breve clip condivisa nel pomeriggio di ieri sui social dall’ex tronista. Ecco tutte le info...(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Luca e Ivana stanno insieme? La confessione di Tonon a Pomeriggio 5 : Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono messi insieme? Parla Raffaello Tonon a Pomeriggio 5 Luca e Ivana stanno insieme: sì o no? Verissimo ha confermato la relazione ma i concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a restare in silenzio. Non dimenticano però di postare i video e le foto dei loro incontri frequenti, mostrando […] L'articolo Luca e Ivana stanno insieme? La confessione di Tonon a Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI?/ Riccardo Signoretti preferisce Cecilia e Ignazio (Pomeriggio 5) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA si sono riabbracciati. A testimoniarlo, la breve clip condivisa nel pomeriggio di ieri sui social dall’ex tronista. Ecco tutte le info...(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:17:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI?/ Conferma in arrivo da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA si sono riabbracciati. A testimoniarlo, la breve clip condivisa nel Pomeriggio di ieri sui social dall’ex tronista. Ecco tutte le info...(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:10:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI/ Ufficiale stanno insieme - dettagli dell'amore segreto a Pomeriggio 5? : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA stanno insieme! La conferma arriva nei giri di Valzer di Verissimo: "Sono una coppia a tutti gli effetti, presto tutte le novità".(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:33:00 GMT)

GEORGETTE POLIZZI E LUCA DORIGO/ Il modello pronto a replicare nuovamente all'ex a Pomeriggio 5? : GEORGETTE POLIZZI e LUCA DORIGO: dopo il durissimo botta e risposta sui giornali, arriva la verità a Pomeriggio Cinque? La POLIZZI sbarca nel salotto di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2 - Ivana Mrazova ospite 'Pomeriggio 5' : "Ora sono single - con Luca vedremo" : La modella ceca ospite da Barbara D'Urso ha ripercorso l'avventura nel reality e confessa: "Con Alessandro è finita"

Georgette Polizzi a Pomeriggio 5 : “Io e Luca ci siamo lasciati in malo modo” : Georgette Polizzi a Pomeriggio 5 ha risposto alle accuse mosse contro di lei dal suo ex fidanzato, Luca Dorigo. L’ex tronista di Uomini e Donne, ora opinionista di Barbara d’Urso, in una delle precedenti puntate del programma di Canale 5 aveva parlato delle loro liti sui social svelando alcune questioni private. La nota stilista ha pertanto avuto diritto di replica. Il tempo a disposizione di Georgette, anche per via delle accuse di ...

Pomeriggio 5 - Georgette Polizzi risponde a Luca Dorigo : "Soldi spesi da lui per curarmi? Non è vero" (VIDEO) : Altro capitolo della bufera tra Luca Dorigo e la sua ex Georgette Polizzi, che è stata ospite del salotto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 per parlare della situazione venutasi a creare con il suo ex fidanzato Luca Dorigo che recentemente in un'intervista ha affermato che durante la loro relazione, lui aveva speso tempo ma soprattutto denaro per curarsi da una malattia per la quale Georgette soffre. ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ Stanno insieme? Foto - la ceca bellissima a Pomeriggio 5 (Grande Fratello vip 2) : Scoppierà l'amore tra LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA? La modella chiarirà il rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne a Pomeriggio 5? (Grande Fratello vip 2)(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:39:00 GMT)