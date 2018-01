Pietro Grasso al sit in dei lavoratori di Ideal standard | No alla delocalizzazione

Pietro Grasso e il "dilemma Giorgio Gori" : Perché Giorgio Gori è arrivato alla politica su chiamata renziana , ha scarsa esperienza amministrativa anche se sta giocando questa campagna elettorale in maniera efficace e il ritiro di Bobo Maroni ...

Pietro Grasso - Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù : Pietro Grasso ha deciso di imbarcare - fra i candidati della società civile - anche la moglie di Piero Pelù . Gianna Fratta, nota direttrice d'orchestra che ha tenuto concerti in tutto il mondo, dalla Royal Academy di Londra ai Berliner Symphoniker, sarà in lista a Foggia. Del resto, lady Pelù, è anti-renziana come il marito.

Luigi Di Maio - la coltellata di Alessandro Di Battista : elogia Pietro Grasso sulle tasse universitarie : Un'inattesa e metaforica coltellata a Luigi Di Maio arriva da Alessandro Di Battista (inattesa, in effetti, non troppo). Già, perché Dibba - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - ha alzato la ...

"Università gratis per tutti? Attenti agli iscritti fasulli". L'ex ministro Vincenzo Visco - ora con LeU - invita Pietro Grasso a correggere il tiro : La proposta di abolire le tasse universitarie, lanciata dal leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, può portare a un grande rischio, quello di ritrovarsi con gli Atenei "intasati da iscritti virtuali, fasulli". L'avvertimento arriva da Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze nel primo governo Prodi, ora tra i sostenitori di LeU e tra i partecipanti all'assemblea nazionale del neonato partito. Una proposta, quella di Grasso, che Visco ...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

La lettera di Pietro Grasso sui contributi al PD : «Questo usato da Lei e da alcuni suoi colleghi di partito è un modo di condurre il confronto politico che rifiuto»

Liberi e Uguali - Pietro Grasso : 'Non diremo favole come l'abolizione del canone' : 'Ha avuto la meglio una sconcertante subalternità culturale e politica per cui bisognava far prevalere quello che la destra diceva. Si perde voti? Allora non si fa. Ma inseguire la destra vuol dire ...

Pietro Grasso si impegna ad abolire le tasse universitarie : Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, lancia la proposta di abolire le tasse universitarie. Il Presidente del Senato ha avanzato la proposta a Roma parlandone all'assemblea nazionale di Leu. La misura ha un costo di 1,6 miliardi: "E' un decimo dei…

Pietro Grasso - il suo programma : patrimoniale - Imu - reintroduzione dell'articolo 18 : ... concentrati in primo luogo sulla messa in sicurezza del territorio e sulla riconversione ambientale dell'economia. Al programma sta lavorando un gruppo di persone di cui fa parte Alfredo D'Attorre ...

Pietro Grasso : "Un governo con Pd e M5s? Saremo responsabili" : "Noi Saremo una forza di governo responsabile, ferma sui contenuti. Contribuire eventualmente ad un'alleanza di governo deve essere il mezzo per produrre la forte inversione di rotta che auspichiamo e non certo una scorciatoia per ricavare qualche poltrona in più. Il governo come mezzo, non come fine". Lo afferma Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, in un'intervista al quotidiano la Stampa in cui non esclude a priori un'alleanza di ...

Pietro Grasso invita a ricordare l’anniversario della Costituzione Video : Il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trovato un’accoglienza positiva. Non solo l’ex premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e tanti altri rappresentanti delle forze politiche italiane hanno condiviso le parole del capo dello Stato nel messaggio di fine anno. anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha subito diffuso una dichiarazione dove sostiene che bisogna rispondere ...

Matteo Renzi - crolla il Pd : quanti seggi gli porta via Pietro Grasso : Cose che capitano nel ciclismo, volendo restare nella metafora sportiva, ma non in politica, dove la catena continua a girare anche quando esce dalla ruota dentata. Insomma, i numeri dei sondaggi ...

Pietro Grasso - ecco quanto guadagna : una cifra incredibile - tutti soldi pubblici Video : Quando Renzi era Presidente del Consiglio fu approvata una mozione dal #Parlamento che chiedeva a tutti i dipendenti pubblici di rispettare il #limite di stipendio di 240 mila Euro. Una cifra comunque considerevole visto l'attivita', così Laura Boldrini e il presidente Mattarella lo hanno fatto ma il presidente del Senato no. La dichiarazione dei redditi 2016 di Pietro Grasso La norma voluta dal governo Renzi chiedeva a tutti coloro che svolgono ...