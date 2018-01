Perin | ' Mercato? Vediamo a giugno Buffon è ancora il più forte | può continuare

Calciomercato Genoa - Perinetti svela tutto : annunci sulle trattative in entrata ed uscita : Calciomercato Genoa – “Abbiamo anticipato l’arrivo di Giuseppe Rossi, che sicuramente ci dara’ una grande mano: e’ in crescita, sara’ un acquisto importante. Centurion ha questa possibilita’ del Malaga, vediamo se si concretizzera’. Poi vedremo se e’ il caso di trovare un centrocampista di caratteristiche diverse dai nostri, perche’ non abbiamo un interditore”. Giorgio Perinetti, ...

Calciomercato Genoa - Perin : "Penso solo alla salvezza. Il futuro? A giugno" : GENOVA - "Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non ...

Calciomercato Genoa - Perinetti scatenato : si tenta il colpo per il centrocampo - blitz per la difesa : 1/12 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : da Izzo a Criscito - passando per Perin - “vi dico tutto” : 1/7 Centurion (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

Perinetti incontra Preziosi : ecco la prima mossa del Genoa sul mercato Video : Il mercato in entrata del #Genoa può attendere. La societa' più antica di Italia, pur avendo individuato i suoi obiettivi [Video], prende tempo e pensa allo sfoltimento della rosa. Sara' questa la prima mossa dei rossoblu, soltanto in un secondo momento verranno puntellate difesa e centrocampo. Per Castan siamo ai dettagli Il reparto arretrato dovrebbe essere imPreziosito da Leandro Castan della Roma, ormai sempre più vicino al trasferimento ...

Calciomercato Milan : GasPerini è il nome caldo per il dopo-Gattuso! : Dopo Conte e Mancini, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome Gasperini per la panchina rossonera. Gennaro Gattuso oggi compie 40 anni, ma di certo le voci che circolano nelle ultime ore sul suo futuro non saranno di certo il regalo tanto atteso. Il 27 novembre subentrò a Vincenzo Montella sulla panchina del Milan in veste di traghettatore, con l’obbiettivo di starci il più a lungo possibile. Fino ad oggi, però, Gattuso ha ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - dg Genoa Perinetti : stimiamo Skorpuski ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Genoa - addio Perin a giugno? C’è già un nome in pole per sostituirlo : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a perdere Perin. I tifosi non gradiranno l’addio del portiere tanto amato, ma la società non intende tarpare le ali al ragazzo, lasciandolo andare probabilmente al Napoli incassando un corrispettivo economico notevole. Il Genoa però non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando al dopo Perin. La prima idea del club ligure porta in casa Atalanta. Al Grifone piace infatti il portiere ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “vi svelo il futuro di Laxalt e Perin”. E su Pjaca… : Calciomercato Genoa – Il mercato di gennaio comincerà ufficialmente nella giornata di domani. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, intervistato ai microfoni di ‘pianetaGenoa1893.net’, ha commentato i vari rumors che vogliono la partenza di Laxalt e Perin, accostati rispettivamente a Torino e Napoli. Prime smentite ufficiali da parte del dirigente rossoblù: “Non è assolutamente vero niente, oggi è il 2 ...

Calciomercato Napoli - Verdi e Perin primi nomi sul taccuino di Giuntoli : Calciomercato Napoli, Verdi e Perin primi nomi sul taccuino di Giuntoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, Verdi E Perin primi nomi – Il Napoli ha appena chiuso il suo 2017 in maniera gloriosa, conquistando il titolo di Campione d’Inverno. L’obiettivo per quest’anno è di ripetere quanto di buono fatto finora e ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : importanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Altra buona prestazione per il Genoa, la squadra di Ballardini ha conquistato un punto importante sul campo del Torino, la zona pericolo adesso è più lontana e fa meno paura. Adesso si può pensare con calma al mercato, ecco le indicazioni di Perinetti in vista di gennaio: “Dobbiamo andare avanti per migliorare la classifica diventata deficitaria. Rossi? Deve recuperare la condizione. Abbiamo trovato un certo ...

Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti Video : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato [Video]. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sara' un'operazione facile considerato il budegt ...

Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sarà un'operazione facile considerato il budegt limitato ...