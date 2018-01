Performers of style | giovani attori in posa per GQ

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Eduardo Valdarini Il suo primo ruolo importante è stato quello di Luca nel film Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini, del 2016, accanto a Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi. Nel 2017 ha interpretato invece il criminale Lele in Suburra, la prima serie Netflix prodotta in Italia e distribuita in tutto il mondo. Risultato: Valdarnini − nato a Dreux, in Francia, 26 anni fa − oggi vanta 15mila follower su Instagram e una fan page su Facebook. Diplomato al liceo classico, vive tra Parigi e Roma, dove studia Sociologia a La Sapienza e recitazione alla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté. Nel 2015 era al Festival del cinema di Venezia per il film Arianna, di Carlo Lavagna. Nel 2013 ha vinto il premio come miglior interprete per la serie web Roles al Roma Fiction Fest. Fullscreen01/18 - Giacca Tagliatore, polo Salvatore Ferragamo02/18of- Da sinistra: ...