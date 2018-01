Perché gli economisti non possono prevedere una recessione

Roma - Baglio (Pd) : lasciata Aula Perché M5S sfugge tema rifiuti : Roma, 11 gen. (askanews) 'Abbiamo assistito a un Consiglio surreale che l'atteggiamento ostruzionistico della maggioranza ha impedito si svolgesse sui rifiuti, come previsto. Con la stampa di mezzo ...

IGNAZIO MARINO CONDANNATO PER GLI SCONTRINI/ Appello - due anni all’ex sindaco di Roma : ecco Perché : IGNAZIO MARINO CONDANNATO a due anni in Appello per il caso "SCONTRINI": l'ex sindaco di Roma non commenta fuori dal tribunale la sentenza per peculato e falso. Invece assolto per truffa (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Pallotta : 'Roma - tutti vogliono lo stadio tranne i tifosi laziali. Odiavo il calcio. Perché in Italia non arrestano gli ultrà?' : Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e io vorrei che l'1% avesse la Roma come sue secondo team preferito, per tutte le cose che facciamo. Questo vorrebbe dire avere 30 milioni di fans e ...

Maroni : “Salvini? Mi ha trattato con metodi stalinisti. Io bersaglio mediatico Perché per qualcuno sarei un rischio” : Dispiaciuto. Arrabbiato. Ufficialmente fuori dai giochi per sua volontà, ma per molti – specie tra i suoi colleghi di partito – pronto al grande salto. All’indomani dell’annuncio della sua non ricandidatura, Roberto Maroni parla con Il Foglio e non le manda a dire. Obiettivo del suo attacco? Il segretario del Carroccio Matteo Salvini. “Io sono una persona leale. Sosterrò il segretario del mio partito. Lo sosterrò ...

La maledizione Modigliani. Ma se i quadri sono falsi Perché tutti li espongono? : «Lei ha presente chi era Franco Russoli, il grande soprintendente di Brera che ha fondato con Spadolini il ministero dei Beni Culturali e con Giulia Crespi il Fai? Bene, questa perizia dice che uno dei dipinti che Russoli volle alla mostra storica di Modigliani a Palazzo Reale sarebbe un falso». A parlare così è Frediano Farsetti, uno dei più conosciuti e autorevoli antiquari fiorentini. Farsetti è in viaggio dal Friuli alla ...

Perù - gli indigeni scrivono al papa in vista della sua visita : "Dobbiamo morire Perché il nostro Paese abbia denaro?" : ... della quale si sentono parte, vogliono vivere delle loro attivita' economiche ancestrali, come l'agricoltura e l'allevamento, che sono anche quelle che reggono l'economia di tipo familiare nel ...

Juve - Pecci : 'Pjanic? Meglio senza Dybala. Ecco Perché è diverso' : L'ex giocatore del Torino e attuale opinionista Rai, Eraldo Pecci, è stato intervistato dal Corriere dello Sport, descrivendo il ruolo del regista, in particolare l'apporto di Pjanic e la sua evoluzione: 'Il nuovo ruolo, la nuova posizione che gli ha trovato Allegri è ideale per un giocatore del suo ...

Vittorio Feltri : Perché la rottura di Roberto Maroni preoccupa tutti gli autonomisti : Ha in ballo - dicono - una mini questione giudiziaria, diremmo irrilevante, che essendo nelle mani, come ovvio, della giustizia più stramba del mondo, immaginiamo non gli faccia dormire sonni ...

Bacca si scaglia contro il Milan : “Vi spiego perchè non vince più” - che bordata! : Carlos Bacca, intervistato da ‘Marca’, è tornato a parlare del Milan non risparmiando una clamorosa bordata alla sua ex squadra, dimostrando ancora una volta di non essersi lasciato bene in estate con il club rossonero: “Stanno cercando una soluzione, però io in 2 anni non l’ho mai trovata. Dicevano che l’allenatore era un problema e l’han cambiato, poi il problema erano i giocatori, e alcuni di alto livello hanno ...

SI SALVA PERCHE' RUSSA/ Dichiarato morto da tre medici - si sveglia prima dell'autopsia : Era stato Dichiarato morto, si stava procedendo all'autopsia quando un detenuto spagnolo ha cominciato improvvisamente a RUSSAre 24 ore dopo essere deceduto(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:41:00 GMT)

Sanremo 2018 - Maria De Filippi : “Credo che sia uno sbaglio non prendere ragazzi dei talent - Perché sono una realtà” : Manca poco alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione, quella di Claudio Baglioni, che presenterà delle novità rispetto alle precedenti e che sarà una ‘bella sfida’ per il cantautore, visti gli ascolti da record portati a casa dalla coppia Maria De Filippi Carlo Conti. E proprio la conduttrice Mediaset, sul numero di Chi in edicola questa settimana, si lascia andare a qualche commento su questa nuova edizione: ...

Michelle Hunzinker - il fratello Andrea : “Perché non parli di me? Sono sordo e quasi muto ma esisto e ti voglio bene” : Andrea Hunziker, fratello della conduttrice televisiva Michelle, ha scritto una lettera al settimanale DiPiù. Andrea è figlio di Rodolfo Hunziker, padre di Michelle (i due hanno madre diversa). E’ da poco uscita l’autobiografia della showgirl, “Una vita apparentemente perfetta“, e a questo proposito il fratello scrive: “Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. ...

In Italia una donna su due - in età fertile - non ha figli. Ecco Perché : In Italia una donna su due, in età fertile, non ha figli. Lo certifica l’Istat: quelle che non sono (o non sono ancora) diventate madri «tra i 18 e i 49 anni sono circa 5 milioni e mezzo, ovvero quasi la metà delle donne di questa fascia d’età». Un dato significativo, che conferma le notizie che si susseguono sul calo costante delle nascite. «Non è una novità in assoluto – ci spiega Sveva Avveduto, direttore dell’IRPPS (Istituto di ...