Pensioni | ultime al 12 01 su Manovra 2011 | anticipo di mercato | RITA e cumulo

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Lenovita' sulle #ad oggi 12 gennaio 2018 vedono ancora una volta protagonista lo scontro elettorale. Ormai l'eventuale cancellazione o correzione della #Legge Fornero è diventato uno degli argomenti principali di scontro tra i leader delle diverse formazione politiche. Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti anche in merito all'APE volontaria, allaed algratuito dei contributi VIDEO tra Inps e casse professionali. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Nel centrodestra prosegue la discussione sulla cancellazione della legge Fornero La discussione su come deve essere condotto l'intervento correttivo riguardante lavede riaccendersi lo scontro all'interno dello stesso centro destra. Per Matteo Salvini sul tema è importante passare dalle parole ai fatti: per questo motivo il leader della ...