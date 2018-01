Passaggi di stato dell’acqua

: Terremoto,lo Stato punisce i sindaci previdenti che si erano assicurati e non potranno deci dere come usare il rica… - CuroleReveur : Terremoto,lo Stato punisce i sindaci previdenti che si erano assicurati e non potranno deci dere come usare il rica… - anna_annalu : @LaStampaTV @LaStampa È diventato un problema serio spelacchio un albero bastava fare dei passaggi chiave scoprire… - eugenio_iannone : Fosse stato facile, senza tanti passaggi, andava lui a Barcellona! - MennaFini : RT @MarianoRabino: "Le #elezioni rappresentano sempre il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa sereni… - maiobumbum : @rekotc Tra l'altro i 3 passaggi per lo stato "illiberale" hanno già provato a farli in Italia. Media controllati d… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di venerdì 12 gennaio 2018)diche nulla centrano con migrazioni e cervelli in fuga perché si sta parlando disolido, liquido e aeriforme e di sostanze, non di persone o di merci. Idisono facili da immaginare per l’acqua ma avvengono anche per altri tipi di elementi, sono delle evoluzioni affascinanti da studiare e da osservare, con logiche e meccanismi che raccontano come “tutto cambia”, o quasi tutto! (altro…)didell’acqua Idee Green.