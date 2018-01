Parte da Roma il nuovo tour di Gaetano Triggiano | il re degli illusionisti

Pallamano - Qualificazioni mondiali : l'Italia Parte male - La Romania domina : 34 a 24 : BOLZANO - partenza in salita per l'Italia nelle Qualificazioni ai playoff per il mondiale di Pallamano del 2019. Nonostante 40 minuti di grande livello, gli Azzurri hanno perso 34 a 24 contro la ...

Calciomercato Roma : chi Parte - chi arriva e chi è in forse : Roma - Potrebbe esserci un discreto viavai a Trigoria in questa sessione invernale di mercato. 'Chi non ha piacere di rimanere può andar via. L'allenatore vuole giocatori motivati e vogliosi, fino a ...

Rifiuti - il sindaco di Aprilia : 'Salviamo Roma ma siamo stufi : la Capitale faccia la sua Parte' : 'È chiaro che si tratta di un accordo tra privati sul quale non possiamo dire la nostra, ma non siamo d'accordo su questa decisione per una serie di motivi. Bisogna discutere di quanto successo in ...

Ascolti TV | Martedì 9 gennaio 2018. Romanzo Famigliare 21.8% - Andiamo a Quel Paese 15.9%. Stasera Tutto è Possibile Parte dall’8.7% : Romanzo Famigliare Su Rai1 la seconda puntata di Romanzo Famigliare ha conquistato .000 spettatori pari al 5.434% di share. Su Canale 5 la commedia, con Ficarra e Picone, Andiamo a Quel Paese ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 l’esordio della terza stagione di Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari all’8.7% di share (qui gli Ascolti della prima puntata del 2016). Su ...

Roma - Perotti : 'Darò tutto per andare al Mondiale'. La dirigenza Parte per Londra - in arrivo un nuovo direttore ticketing : Mi gioco la possibilità di andare in Russia per la Coppa del Mondo, e proverò a farlo nel miglior modo possibile', ha detto ai media argentina © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma - Marra rinviato a giudizio per abuso d’ufficio. Il comune non si costituisce Parte civile : Sarà processato per abuso d’ufficio davanti all’ottava sezione del tribunale di Roma. Arriva il rinvio a giudizio per Raffaele Marra, l’ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il funzionario comunale è finito alla sbarra per la vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del Dipartimento turismo. All’epoca Raffaele Marra era a capo del personale del ...

Ascolti TV | Lunedì 8 gennaio 2018. In 6 - 2 mln per Quo Vado (25%) - Parte bene Romanzo Famigliare (22.2%) : Quo Vado Su Rai1 l’esordio della fiction Romanzo Famigliare ha conquistato 5.637.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Quo Vado? ha raccolto davanti al video 6.259.000 spettatori pari al 25% di share. Su Rai2 Voyager ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Bastardi Senza Gloria ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Presa Diretta ha ottenuto .000 spettatori pari al ...

Roma Capitale e i pilastri della democrazia diretta e Partecipata : dei consiglieri M5S Roma A Roma l'attesa è finita. Il futuro della città di Roma sarà nella democrazia diretta e partecipata e nella possibilità per i cittadini di essere coinvolti e ascoltati. Finalmente dopo mesi di lavoro approda in Aula Giulio Cesare la proposta di revisione dello Statuto di Roma Capitale del M5s a prima firma di Angelo Sturni che introduce nuovi strumenti di democrazia diretta e partecipata per favorire il coinvolgimento ...

Roma - Strootman in Partenza. Ecco i possibili sostituti : Il rendimento in picchiata e la possibilità di ricavarci ancora una plusvalenza. Il destino di Strootman sembra sempre più lontano dalla Roma come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. In pole per sostituire l'olandese (che ha richieste in Premier) ci sono Barella del Cagliari e Castro del Chievo Verona.

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in Partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

Calciomercato Roma - Bruno Peres in Partenza? Sentite le parole del brasiliano : La Roma è attesa quest’oggi dalla gara casalinga con l’Atalanta. I giallorossi vogliono riscattare il deludente pareggio ottenuto con il Sassuolo una settimana fa e in generale un mese di dicembre non certo positivo. Sul fronte mercato ci sono da registrare i contatti con il Benfica per la cessione di Bruno Peres, che sembra non convincere Di Francesco. Il brasiliano però pare avere idee diverse sul futuro. Ecco cosa ha dichiarato ai ...

SALDI 2018 - INVERNALI/ Roma - Partenza anomala : qualcuno ha già "bruciato i tempi" : SALDI 2018, partenza anomala a Roma: qualcuno ha già "bruciato i tempi". Alcuni esercizi hanno anticipato l'avvio degli sconti, anche se il calendario delle date è già stato diramato(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 04:50:00 GMT)

Nomine Roma - Miccoli (Pd) : Comune si costituisca Parte civile : Roma, 3 gen. (askanews) 'La Raggi ha chiesto il giudizio immediato per la vicenda Marra. Una sua scelta che non discutiamo e che probabilmente le permetterà di non veder svolgere il proprio processo ...