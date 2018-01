Parla il prof aggredito dai genitori di un alunno | “Penso di mollare”

Siracusa - Parla il prof aggredito dai genitori di un suo alunno : 'Sto pensando di lasciare la scuola' : Ha manifestato l'intenzione di lasciare la scuola Salvatore Busà, l'insegnante di educazione fisica di Avola (Siracusa) che ha riportato la frattura di una costola dopo l'aggressione da parte dei ...

"Sono distrutta. Cosa farò? Vedremo a casa. Grave anche io lo avrei allontanato". Parla la moglie del prof. sospeso al Tasso : Parla la compagna di Maurizio Gracceva, l'insegnante del liceo classico indagato per molestie: "Sono distrutta. Cosa far&oGrave;? Vedremo a casa". La donna Parla al Corriere della Sera:Maurizio Gracceva, il prof del liceo Tasso indagato per molestie, risponde alla studentessa che lo accusa: «Stare alla larga da scuola? Un lavoratore, finché non li perde, ha dei diritti: una cattedra non capita cos&iGrave; per caso, &eGrave; ...

Parla la ragazza molestata dal professore del liceo Tasso : "Nei messaggi Parlava di sesso - orgasmi e viagra : Il liceo Tasso di Roma nei giorni scorsi è stato protagonista della cronaca a causa delle denunce sporte da studentesse, vittime di molestie da parte del professore di storia e filosofia Maurizio Gracceva. Una delle ragazze coinvolte, rimasta anonima, in un'intervista a Il Corriere della Sera ha voluto fornire maggiori dettagli sulla vicenda, Parlando della sua esperienza. Gracceva non è nuovo ad episodi simili, ed in passato era ...

Parla Bellomo : Mai approfittato delle studentesse : Francesco Bellomo rompe il silenzio. Il magistrato del Consiglio di Stato è stato accusato di abusi e molestie dalle studentesse che frequentavano i suoi corsi di formazione per entrare in magistratura. Ora si difende con una lettera al Corriere del Mezzogiorno. "Sino ad ora ho mantenuto il più stretto riserbo in relazione alle notizie apparse, ma ritengo ora doveroso esprimere la mia posizione", inizia Bellomo."In ...

#GINO CHI È?/ Blurs lancia l'hashtag di Capodanno : invasi i profili dei vip - ne Parla addirittura Matteo Renzi : #GINO chi +? Lo youtuber Blurs, Gianmarco Tocco, coinvolge i suoi folloer a postare l'hashtag di Capodanno sui social dei vip, colpiti anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Le reazioni.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Oroscopo 2018 : la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani : chi sarà il più fortunato dell'anno : Antonio Capitani, astrologo di Vanity Fair e della Gazzetta, snocciola l'Oroscopo del 2018 con tanto di voti segno per segno. E una particolare attenzione verso l'aspetto sessuale dell'anno che verrà. Ariete, Voto 6 + Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno.

Tra cappelletti e prosciutti nel paese del profondo Cile che Parla e cucina italiano : ... forniscono le coordinate storiche e spaziali di questa singolare comunità di immigrati italiani alla fine del mondo: l'Aruacania, regione meridionale del Cile. Case modeste, un'ampia piazza, odore ...

Le donne nello sport? 'Anche se partecipano a Mondiali e Olimpiadi non sono considerate professioniste'. Parla il manager Paolo Lugiato : 'In Italia? Ecco ... : E i media? Penalizzano gli sport femminili? "Sicuramente la bilancia è al momento totalmente a favore degli sport maschili, che generano share televisivi più alti e attirano più sponsor. L'esperienza ...

Anna Valle ed Ulisse Lendaro a Leggo Parlando di L'Età imperfetta : 'Adolescenza - mi stero profondo' : Anna Valle ed Ulisse Lendaro direttori per un giorno nella redazione di Leggo. Presentano al pubblico L'Età imperfetta, l'opera prima del regista-avvocato che realizza la sua opera prima con la moglie,...

Padova - genitori a ricevimento col cronometro : 180 secondi a disposizione per Parlare coi prof : Colloqui con i genitori col cronometro alla mano. All’istituto “Francesco Severi” di Padova mamme e papà avranno a disposizione non più di 180 secondi per parlare con i professori. Lo ha deciso la dirigente della scuola Nadia Vidale che in una circolare inviata nei giorni scorsi ha spiegato le ragioni della scelta motivando il tutto con l’opportunità in questo modo di rendere accessibile a tutti l’incontro con i docenti. Una decisione che non è ...