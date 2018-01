Paolo Gentiloni attacca Virginia Raggi | ' A Roma scarsa efficienza'

Paolo Gentiloni - l'attacco diretto contro Virginia Raggi : 'Questa amministrazione non è il massimo dell'efficienza' : Ormai anche il mansueto Paolo Gentiloni è entrato nello spirito velenoso della campagna elettorale. Il suo primo attacco diretto contro un avversario politico è rivolto al sindaco di Roma, Virginia ...

Paolo Gentiloni e Carlo Calenda contro Virginia Raggi : Il governo, attraverso il premier Paolo Gentiloni e il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, va all'attacco della Giunta di Roma guidata da Virginia Raggi. Il palcoscenico è l'iniziativa "Una Costituente per Roma" promossa da Roberto Giachetti. "Noi siamo il governo e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma - ha detto Gentiloni - anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa ...

Matteo Renzi non sa dove candidare Paolo Gentiloni : Scorrendo la mappa dei collegi uninominali realizzata da Ipsos e riportata dal Corriere della Sera , l'Italia appare una lunga penisola azzurra con qualche pois giallo e una sottilissima strisciolina ...

Fabio Fazio e Che tempo che fa - share al 18 - 2% per l'intervista inginocchiata a Paolo Gentiloni : l'intervista addomesticata e inginocchiata a Paolo Gentiloni paga. Già, perché Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa riprendono alla grande l'anno televisivo: gli ascolti della puntata di domenica ...

Paolo Gentiloni da Fabio Fazio : 'Abolire il canone Rai? Meglio allargare le esenzioni. L'Italia non giochi al rischiatutto' : Paolo Gentiloni , in studio da Fabio Fazio, fa campagna elettorale per il Pd. Il premier - che forse, un giorno, potrebbe ancora essere premier si mostra speranzoso: 'Credo che il Pd possa essere il ...

Che tempo che fa torna su Rai 1 : Fazio intervista Paolo Gentiloni Presidente del Consiglio : Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 7 gennaio Gentiloni parlerà del difficile momento politico della Nazione ma anche di economia, immigrazione, tutti tempi di scottante attualità di ...

Paolo Gentiloni contro Laura Boldrini : collegi uninominali - l'ipotesi sullo scontro a Torino : collegi uninominali, sorpattutto croce e poca delizia per i candidati alle prossime politiche. Già, dove far correre i big? Dove candidarli, magari col rischio che perdano lo scranno? Dubbi amletici, ...

In cerca di voti per Paolo : Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte. Renzi a Firenze e in Lombardia e Campania : All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle di Paolo Gentiloni e naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma: cercargli voti certi, perché nella sua storia politica Gentiloni ha dimostrato altre carature che ...