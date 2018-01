Paola Manchisi | morta di stenti tra gli escrementi La madre | Accuse infamanti | fu

Paola MANCHISI/ Disabile morta di stenti a Polignano - "non è vero che non mangiavano" (Pomeriggio 5) : PAOLA MANCHISI, 31enne morta di stenti a Polignano a mare: segregata in casa per anni in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, Pomeriggio 5 intervista la madre.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:18:00 GMT)

Paola Manchisi - morta di stenti tra gli escrementi. La madre : 'Accuse infamanti - è morta d'infarto' : Non c'è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n'è rimasto solo uno'. La donna è indiziata, insieme al marito, per abbandono di incapace. In questi ...

Paola Manchisi morta di stenti a Polignano - «Chi l’ha Visto?» : «Una nostra sconfitta» : La donna, 31 anni, è rimasta chiusa in casa per 14 anni. Una ex compagna di scuola aveva segnalato il caso alla trasmissione di Federica Sciarelli che però non era riuscita ad entrare nell’abitazione: «Poteva essere salvata»

La morte di Paola Manchisi e quei fannulloni di Stato – L’Istantanea di Caporale : Quattordici dei suoi trentuno anni Paola li ha trascorsi segregata in casa, vittima delle turbe familiari, tolta dal mondo civile, dal suo bellissimo paese, Polignano a Mare, dalla scuola, dai suoi amici. Come ci ha raccontato “Chi l’ha visto?” l’11 gennaio, sapevano dell’oltraggio alla dignità e alla identità di questa ragazza non soltanto i parenti, ma i vicini di casa, le nonne che la sentivano piangere e, come ha confessato una di ...

Paola Manchisi morta di stenti - Chi l'ha visto? : Una sconfitta : Paola Manchisi è stata trovata morta nella sua abitazione in mezzo a immondizia ed escrementi di topi. La ragazzi, 31 enne, non usciva di casa da 14 anni. L'estate scorsa la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto? aveva raggiunto la città della giovane, Polignano a Mare, per indagare sulla sua vicenda."Paola sta bene, non ha bisogno di niente. Non c'è nessuna difficoltà", aveva risposto la madre della ragazza ...