Pallanuoto | Pro Recco | Figari recupera per il Sabadell

Pallanuoto - A1 2018 : Pro Recco e AN Brescia vincono negli anticipi della 12ma giornata : Tornano a sfidarsi a distanza, dopo lo scontro diretto di qualche giorno fa, Pro Recco e AN Brescia, prima e terza forza del campionato italiano di Pallanuoto. Sono andati in scena oggi gli anticipi della dodicesima giornata di A1, con entrambe le squadre vincitrici senza particolari problemi. La Pro Recco resta a punteggio pieno battendo per 9-2 in casa la Pallanuoto Trieste, i lombardi di Sandro Bovo riescono ad imporsi in trasferta sulla SS ...

Champions League - sabato 13 gennaio la Pro Recco Pallanuoto in esclusiva su Primocanale in tv e sul web : ... in programma sabato 13 gennaio alle 20.30 alle Piscine di Albaro, sarà trasmessa in esclusiva per la Liguria da Primocanale sul canale 10 del Digitale Terrestre e in streaming su Primocanale.it e ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Pro Recco devastante - AN Brescia battuta nel big match : C’era tanta attesa, dopo la sorpresa arrivata nel finale della scorsa stagione, e invece la Pro Recco ha messo sin da subito le cose in chiaro nel big match dell’undicesimo turno del campionato di Pallanuoto maschile. A Mompiano i campioni d’Italia in carica scappano via nel primo quarto e poi gestiscono la rimonta dell’AN Brescia, vincendo per 7-3 e scappando in classifica. La prima delle inseguitrici è la Sport ...

Pallanuoto - A1 2018 : undicesima giornata. Big match tra AN Brescia e Pro Recco : Si torna in acqua nel massimo campionato di Pallanuoto maschile: l’A1 riparte dopo la pausa natalizia con l’undicesima giornata, che si giocherà tutta, come di consueto, nel pomeriggio di sabato (6 gennaio). Mai turno più interessante poteva esserci. Questo undicesimo infatti vede in acqua a sfidarsi le due superpotenze del campionato: AN Brescia e Pro Recco. Dieci vittorie in altrettante partite per entrambe le compagini, leader in ...

Pallanuoto - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma tra Europa Cup - World League ed Europei : Tutto pronto per una nuova stagione per la Pallanuoto internazionale che sarà ricca di eventi sia al maschile che al femminile, soprattutto per quanto riguarda le nazionali, impegnate in Europa Cup, World League ed Europei. Andiamo a scoprire il programma completo con il Calendario e tutte le date del 2018. Uomini Europa Cup Primo turno dal 15 al 18 febbraio, final eight dal 6 all’8 aprile World League 28 maggio – 2 giugno Super ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

Pallanuoto - Sandro Sukno ha problemi cardiaci : niente idoneità sportiva per il fenomeno croato. Perdita per la Pro Recco : Incredibile notizia dalla Pro Recco, club pluri Campione d’Italia di Pallanuoto: Sandro Sukno, fenomeno della Nazionale croata, non ha ricevuto l’idoneità sportiva a causa di problemi cardiaci. Uno dei più forti giocatori al mondo non potrà scendere in vasca nei prossimi mesi, sapremo solo in futuro come proseguirà la sua carriera. Di sicuro questa è una grave Perdita per tutta la Pro Ricco come dichiara il Presidente Maurizio ...

Pallanuoto - Serie A1 2017-2018 : Pro Recco-Posillipo 9-5. Liguri sempre a punteggio pieno : La Pro Recco impiega due quarti a sbrigare la pratica Posillipo nell’anticipo dell’ultima giornata dell’anno solare 2017, la decima della Serie A1 di Pallanuoto maschile: finisce 9-5 per i Liguri, ma metà gara il punteggio era di 7-2. Nelle ultime due frazioni di gioco la porta dei Campioni d’Italia è stata difesa da Massaro, che ha preso il posto di Tempesti. Nel primo quarto la resistenza ospite dura cinque minuti, nel ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : trasferta insidiosa per la Pro Recco con lo Jadran Herceg Novi : Nuovo appuntamento per la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto, l’ultimo prima della pausa natalizia. Siamo alla quinta giornata: la Pro Recco va a caccia della vetta, sfidando proprio la leader della classifica del girone B, lo Jadran Herceg Novi. trasferta davvero insidiosa per i campioni d’Italia in carica (match in programma domani alle 18.30, con diretta streaming su http://www1.len.eu/?p=7032): i montenegrini sono ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la nona giornata. Pro Recco e Brescia sempre a punteggio pieno : Continua la Serie di vittorie consecutive di Pro Recco e Brescia nella Serie A1 di Pallanuoto maschile: nella nona giornata i liguri si sono imposti a Napoli per 4-12, mentre i lombardi hanno asfaltato Torino per 20-7. Alle spalle della coppia al comando resta a -3 la Sport Management, corsara sempre a Napoli, contro il Posillipo, con il punteggio di 4-11. Savona aggancia la quarta piazza dopo essere passata a Trieste per 7-11, mentre irrompe in ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Milano-L'Ekipe Orizzonte 15,00 diretta streaming su https://www.facebook.com/milanoallnews Rapallo-Lantech Plebiscito 15,00

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Un sabato davvero molto povero di match quello che riguarda il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Saranno solo tre gli incontri in programma per la settima giornata: con le sole nove squadre presenti e un match rinviato, va davvero a ridursi al minimo il numero di sfide da seguire per gli appassionati. Non si giocherà infatti RN Florentia-Cosenza: inizialmente prevista come di consueto di sabato, il match di Firenze è stato spostato ...