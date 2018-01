Pallamano | Europei 2018 | alla Francia il big match contro la Norvegia | straripante

: Domani al. Ia Europei pallamano e per la prima volta sara' applicato il VARDa caoire come? in uno sport di contatto e con tante interruzioni - FabioSfilig : Domani al. Ia Europei pallamano e per la prima volta sara' applicato il VARDa caoire come? in uno sport di contatto e con tante interruzioni -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Si è aperta quest’oggi la tredicesima edizione dei Campionatidimaschile, che in Croazia stanno mettendo di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente, a caccia del titolo. Ilpiù interessante di giornata è stato sicuramente quello tra, remake dell’ultima finale mondiale, nel quale ha prevalso la formazione transalpina per 32-32, graziereti di Michael Guigou allo scadere, mentre nell’altra gara del girone B la Bielorussia si è imposta 27-26 sull’Austria. La Croazia ha invece affrontato la Serbia in un vero e proprio derby della ex-Jugoslavia, dai ritmi serrati e vinto dai padroni di casa 32-22, in cui l’asse Luka Stepancic-Manuel Strlek ha brillato mettendo a segno 12 realizzazioni, con il quadro chiuso dal 26-24 dell’Islanda sulla Svezia, nel quale il centrale Aron Palmarsson si è distinto ...