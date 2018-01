OUTLANDER - Annuncio a sorpresa sul rinnovo della serie

: RT @Outlander_World: L'annuncio ufficiale su #Outlander S5 e S6 ancora non c'è, ma il CEO di Starz ha garantito che non c'è da preoccupars… - MoonFairyFray : RT @Outlander_World: L'annuncio ufficiale su #Outlander S5 e S6 ancora non c'è, ma il CEO di Starz ha garantito che non c'è da preoccupars… - Outlander_World : L'annuncio ufficiale su #Outlander S5 e S6 ancora non c'è, ma il CEO di Starz ha garantito che non c'è da preoccup… -

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di venerdì 12 gennaio 2018)sorprendente da parte dei piani alti di Starz!Leggiamo insiemeL'Amministratore Delegato di Starz, Chris Albrecht, ha rivelato oggi che sono in corso delle "discussioni produttive sul futuro" con Sony TV."Non mi preoccuperei troppo al riguardo", ha risposto Albrecht alla domanda su un possibiledi, ricordando ai giornalisti, riuniti per l'annuale Television Critics Association, che Diana Gabaldon ha scritto otto libri e c'è un nono in arrivo."Ci siamo uniti alle legioni di fans didi tutto il mondo", ha aggiunto l'Amministratore. "Il nostro problema più grande è che non uccideremo Caitriona (Balfe) e Sam (Heughan) lungo la strada. Entrambi sono fantastici e meritano tutti i riconoscimenti che hanno ricevuto".Ildi due stagioni è particolarmente utile per il produttore esecutivo Ronald D. Moore e il suo staff, data l'epica quantità ...