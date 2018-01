: Onu, commenti di Trump vergognosi - murraedeus : Onu, commenti di Trump vergognosi - WelcomemrBee : RT @repubblica: Trump shock: "Non voglio immigrati da Haiti, El Salvador e Africa, sono cesso di Paesi". L'Onu: "È razzismo" - Antonioc6696 : Trump shock: "Non voglio immigrati da Haiti, El Salvador e Africa, sono cesso di paesi". L'Onu: "È razzismo"… - TheAdenike : RT @repubblica: Trump shock: "Non voglio immigrati da Haiti, El Salvador e Africa, sono cesso di Paesi". L'Onu: "È razzismo" - transnazionale : Onu, commenti di Trump vergognosi #spaziotransnazionale informa -

"Scioccanti, vergognose e razziste". Così il portavoce per i diritti umani Onu, Colville, condanna le parole del presidente Usasu alcunidi provenienza dei. "Non si possono liquidare intericome 'cessi'", dice Colville. Questi commenti "legittimano a colpire in base al posto da cui si proviene". Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca "vanno contro i valori universali che il mondo ha così tenacemente perseguito dopo la Seconda Guerra e l'Olocausto".(Di venerdì 12 gennaio 2018)