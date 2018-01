: RT @TgLa7: ++ #Onu, vergognosi i commenti di #Trump su paesi migranti ++ - Eib63 : RT @TgLa7: ++ #Onu, vergognosi i commenti di #Trump su paesi migranti ++ - arcanodavvero : RT @ansa_it: Onu, commenti di Trump vergognosi - AndreaMoro1982 : RT @ultimenotizie: L'Onu condanna i commenti di Donald #Trump su alcuni paesi da cui partono gli immigrati. Se confermati, sono "vergognosi… - fabbri333 : Onu, commenti di Trump vergognosi - Ultima Ora - ANSA.it -

(ANSA) - JOHANNESBURG, 12 GEN - L'Onu condanna idi Donaldsu alcuni paesi da cui partono gli immigrati. Se confermati, sono "e scioccanti", ha affermato il portavoce dell'ufficio Onu per i diritti umani Rupert Colville, sottolineando che talipotrebbero mettere in pericolo vite umane fomentando la xenofobia., secondo i media americani, durante una riunione con alcuni deputati avrebbe detto "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi?". "Non si possono liquidare interi paesi come 'cessi'", ha affermato Colville, aggiungendo che tali"potrebbero danneggiare e distruggere la vita di molte persone" perché "legittimano a colpirle in base al posto da cui provengono". Le dichiarazioni del presidente Usa "vanno contro i valori universali che il mondo ha così duramente perseguito dopo la seconda guerra mondiale e l'olocausto".