Onu a Trump | vergognose e razziste le sue dichiarazioni

Iran : convocazione Onu - autogol di Trump : 9.32 Convocare una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell'Onu sull' Iran è stato un " autogol " dell'amministrazione Trump . Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Iran iano Javad Zarif,secondo il quale sulla questione la Casa Bianca "ha preso una cantonata". La maggioranza del Consiglio delle Nazioni unite, ha sottolineato, ha insistito sulla necessità di applicare in pieno l'accordo sul nucleare con l' Iran e di non ...

Cina a Trump : No a violare decisione Onu : 13.04 Il report su vendita e trasbordo di petrolio da una nave cinese a una nordcoreana, denunciato dal presidente americano Donald Trump come esempio di mancata collaborazione di Pechino nell'attuazione delle sanzioni contro Pyongyang, "non è accurato". Questa la risposta della Cina affidata alla portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, secondo cui Pechino non permetterà mai alle compagnie nazionali di "violare le risoluzioni ...