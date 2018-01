: 12/01/2018 03:29 NY, statua Colombo resta al suo posto 03.29 NY, statua Colombo resta al suo… - UnitedNewsofUSA : 12/01/2018 03:29 NY, statua Colombo resta al suo posto 03.29 NY, statua Colombo resta al suo… - cjmimun : La statua di Cristoforo Colombo a New York restera' a Columbus Circle, ma sara' aggiunta una "targa informativa sul… - chaomanu_ : @Alferret_ Sì, poco fa penzolava dal braccio della statua di Cristoforo Colombo. La rivuoi? - Panna975 : La strada è segnata, ma è sbagliata. (Colombo, a Barcellona, indica le Americhe, ma la statua è orientata male...!)… -

Ladi Cristoforoa New York resterà dove è, a Columbus Circle, ma sarà aggiunta una "targa informativa sulla sua vita e sarà realizzato un monumento dedicato alle popolazioni indigene" nelle vicinanze. Lo ha deciso la commissione istituita dal sindaco Bill De Blasio, secondo quanto riportano i media americani. Ladia New York rimasta 'vittima' della 'guerra delle statue' scoppiata in tutti gli Stati Uniti nei mesi scorsi contro quelle che vengano ritenute simboli sudisti.(Di venerdì 12 gennaio 2018)