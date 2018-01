No al blocco degli scrutini da parte di SFP NO

Scatta il mini-aumento per le pensioni : dopo 2 anni di blocco torna la rivalutazione degli assegni : Per i pensionati arriva un piccolo aumento e per chi vuole smettere di lavorare diventano pienamente operativi sia l'anticipo pensionistico volontario, che dovrebbe Scattare a gennaio, sia quello '...

Scatta il mini-aumento per le pensioni : dopo 2 anni di blocco torna la rivalutazione degli assegni : Per i pensionati arriva un piccolo aumento e per chi vuole smettere di lavorare diventano pienamente operativi sia l'anticipo pensionistico volontario, che dovrebbe Scattare a gennaio, sia quello 'social' con i costi a carico dello Stato. Quest'ultimo si allarga a più categorie: anche a disoccupati e a chi assiste familiari invalidi o disabili. C'è poi un anticipo ad hoc, al massimo di 2 anni, per le mamme lavoratrici. Sono queste, ...

Firmato dopo 8 anni di blocco il contratto degli statali : quant'è l'aumento mensile : E' stato Firmato - nella notte - l'accordo per il rinnovo del contratto degli statali, ovvero per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila ...

Rugby - Test Match Italia-Argentina : la formazione degli azzurri. O’Shea conferma in blocco il XV vittorioso sulle Fiji : Conor O’Shea, commissario tecnico dell’Italia del Rugby, ha comunicato la formazione che sabato (Stadio Artemio Franchi di Firenze ore 15.00) scenderà in campo contro l’Argentina, nel secondo dei tre Test Match previsti per il mese di novembre. Il tecnico irlandese ha confermato il XV che sabato scorso ha superato le Fiji a Catania. Gli unici due cambi, infatti, riguardano la panchina, con Federico Ruzza che prende il posto di ...

Smog Pavia : blocco degli Euro diesel 4 nonostante la pioggia : Ancora Smog a Pavia, nonostante la pioggia che da ieri mattina scende copiosa: in città arrivano nuovi limiti alla circolazione. A partire da domani, martedi’ 7 novembre, scattera’ sul territorio comunale il blocco di primo livello rivolto ai veicoli commerciali (Euro 3 diesel) e privati (Euro 4 diesel). Nella giornata di ieri, domenica 5 novembre, i valori del Pm10 sono rimasti al di sopra della soglia di 50 microgrammi per ...