News dal mondo della tv canonica e OTT

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato News : sarebbe il quarto acquisto bianconero dal Liverpool : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news : tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:28:00 GMT)

Breaking News dall'Iran : manifestanti trucidati dalle guardie rivoluzionarie - : Breaking news dall'Iran : manifestanti trucidati dalle guardie rivoluzionarie gennaio 11, 2018 • Mondo , z in evidenza di Loredana Biffo Come da copione la farsa del regime clericale sostiene di volere la soluzione democratica mentre nella realtà dei fatti stringe sempre di più la morsa sui ...

Calciomercato Inter/ News : Vidal non convocato - i nerazzurri in corsa per prenderlo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il terzino del Barcellona Aleix Vidal non è stato convocato per la gara col Levante, parte nella sessione di gennaio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:53:00 GMT)