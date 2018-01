New York | la statua di Colombo rimarrà all' ingresso di Central Park

Positiva la Borsa di New York : Seduta Positiva per il listino USA , con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla nuova ondata di trimestrali. L'indice Dow Jones registra un guadagno dello 0,70% mentre l' S&P-500 si porta a 2.

Giornata di acquisti sulla Borsa di New York : Seduta positiva per il listino USA , con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla nuova ondata di trimestrali. L'indice Dow Jones registra un guadagno dello 0,70% mentre l' S&P-500 si porta a 2.

La dieta del brodo di carne : il piano alimentare di 21 giorni con cibi antinfiammatori che fa impazzire New York : La buona reputazione c'è l'ha da tempo: il brodo di carne è da sempre uno dei cibi curativi più antichi e nutrienti. C'è chi semplicemente crede sia in grado di fare miracoli. Intanto l'abbondanza di nutrienti lo rende fonte di tantissimi benefici per a salute.Kellyann Petrucci è una naturopata e nutrizionista amata dalle star come Gwyneth Paltrow e Kobe Bryant. Sua è La dieta del brodo appena pubblicata ...

Romagna da visitare : è tra le 52 mete più belle del mondo per il New York Times : E' una delle classifiche più attese dagli amanti dei viaggi di tutto il mondo. Un must per milioni di viaggiatori che programmano le vacanze in giro per il globo per l'anno in corso. E' la '52 place ...

Tra i 52 luoghi da vedere assolutamente nel 2018 secondo il 'New York Times' ci sono anche 3 regioni italiane : L'economia di località tanto belle merita di ripartire e il miglior modo per aiutare le popolazioni caraibiche è, appunto, prenotare subito una vacanza tra quei lembi di terra incantanti. 5. Il Lago ...

Tra i 52 luoghi da vedere assolutamente nel 2018 secondo il "New York Times" ci sono anche 3 regioni italiane : Il 2018 è iniziato solo da pochi giorni, ma i veri appassionati di viaggi fremono già per trovare la giusta mèta (o le giuste mete) da visitare durante l'anno. In loro soccorso, come accade ogni gennaio, è intervenuto il New York Times, che ha pubblicato una speciale rubrica dal titolo 52 luoghi da vedere nel 2018. anche l'Italia può gioire: il prestigioso quotidiano americano ha infatti inserito in classifica ...

New York : amplia il rialzo Callaway Golf : Ottima performance per la società che produce attrezzature da Golf , che scambia in rialzo del 2,78%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

New York : in acquisto Abercrombie & Fitch : Seduta decisamente positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in rialzo del 2,54%. Il movimento di Abercrombie & Fitch , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Tre regioni italiane nei 52 posti del mondo da visitare nel 2018 secondo il New York Times : Tra i 52 luoghi da visitare nel 2018 secondo il New York Times tre sono in Italia. Nell’annuale classifica del quotidiano americano, il nostro Paese vince tra quelli stranieri con tre raccomandazioni contro l’unica...

New York vuol far causa ai petrolieri : L'ultima iniziativa di Bill DeBlasio - il sindaco di New York recordman americano di political correctness - entusiasmerà i suoi seguaci «progressisti» e farà imbufalire chi non si rassegna alla crescente deriva di bacchettonismo benpensante della politica.Neppure sfiorato dall'ipotesi che i cambiamenti climatici in corso possano non essere la conseguenza delle perversioni del capitalismo, DeBlasio ha deciso di fare ...

Andrea Della Valle : “Cominciò tutto sulle strade di New York” : New York, una mattina qualunque degli Anni 80. Il traghetto di Staten Island vomita sulla punta di Manhattan una folla di pendolari. Una di loro è Tess McGill/Melanie Griffith, segretaria di Wall Street che sogna (e avrà) qualcosa di più. Arrivata nel suo ufficio, si toglie le sneaker bianche e i calzini che portava sotto il tailleur, e si infila le scarpe col tacco: è l’inizio Della storia. Ci sono film-icona, come Una donna in carriera, che ...

Trump - sul clima ormai è solo : bocciato il suo piano su nucleare e carbone - mentre New York fa causa ai giganti del petrolio : Dalle emissioni di gas serra al carbone, sul fronte clima e tutela dell’ambiente Donald Trump resta isolato, anche a casa sua. Intanto perché l’amministrazione di New York ha deciso di fare causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra, ritenendoli responsabili del riscaldamento globale, quello che il presidente ha definito “una costosissima cagata”. Ma in questi giorni l’inquilino della Casa Bianca ha incassato anche un’altra ...

La polizia di New York ha risolto un caso di stupro dopo 23 anni : La donna che lo subì per molto tempo fu accusata di aver mentito da un giornalista, che pensava si fosse inventata tutto perché la storia di violenza le avrebbe fatto comodo per il suo attivismo The post La polizia di New York ha risolto un caso di stupro dopo 23 anni appeared first on Il Post.

Clima - New York fa causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra : Clima, New York fa causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra Secondo le autorità newYorkesi, i colossi dei combustibili sono responsabili del cambiamento Climatico e del riscaldamento globale Continua a leggere L'articolo Clima, New York fa causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra sembra essere il primo su NewsGo.