Nessun danno strutturale | Duomo San Giorgio Modica fruibile

Albenga - Nessuna traccia di Alessia Puppo. Dispersa in mare la notte di Capodanno : Albenga (Savona), 2 gennaio 2018 - Non è ancora stata trovata Alessia Puppo , la donna di 30 anni Dispersa in mare ad Albenga dalla notte di Capodanno . Dopo la sosta notturna, le ricerche sono ...

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a Torino : Nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Botti di Capodanno - per il quinto anno consecutivo Nessuna vittima : ROMA - Per il quinto anno consecutivo i Botti di Capodanno non hanno fatto vittime. Ma il numero totale dei feriti è di 212, in lieve aumento rispetto all'anno passato, ovvero 184. Il bilancio è stato ...

Botti di Capodanno - il bilancio : Nessun morto - feriti in aumento. Le storie : Roma, 1 gennaio 2018 - Come ogni anno, il primo gennaio è tempo di bilanci sulla 'guerra' dei Botti per salutare il 2017. Con una notizia dolceamara: se per il quinto anno consecutivo non si sono ...

Capodanno in Riviera - Nessun problema di ordine pubblico. Piunti : 'I cittadini sono più consapevoli' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO I vigili urbani sono rimasti in giro fino alle 4 del mattino ma, di fatto, il servizio legato all'ordine pubblico è terminato intorno alle 2 e 30 quando, fatta eccezione per ...

Atene sisma magnitudo 4.6 - Nessun danno : 08.00 Atene si è svegliata con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6. Testimoni riferiscono che al momento non sono stati registrati danni. La scossa è stata avvertita nella parte occidentale della città alle 6.02 ora locale, nel Golfo di Corinto, a una profondità di cinque chilometri. Lo riporta sul suo sito l'Osservatorio Nazionale di Atene. Terremoti di questa magnitudo sono piuttosto comuni in Grecia.

Napoli - tutti a piedi a Capodanno : fermi autobus - metrò e funicolari - Nessun lavoratore Anm disposto a lavorare : L'ennesimo incontro in prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'Anm per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per...

Morgan non paga gli alimenti ad Asia Argento/ Nessuna replica del cantante che si esibirà a Capodanno : Marco Castoldi in arte Morgan, brutto fine anno per l'ex leader dei Bluvertigo; Asia Argento vince la causa, pignorata la sua casa di Monza per mancato pagamento degli alimenti per la figlia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:21:00 GMT)

Capodanno - WWF : per gli animali in letargo Nessun rischio botti : Il Capodanno sta per arrivare ma molti animali non lo festeggiano mai in quanto vanno in letargo: il Wwf ricorda che non accade solo al ghiro, ma anche all’orso polare, al merluzzo antartico, a chiocciole e coccinelle. Per sopravvivere al freddo, al gelo e alla neve, alcuni animali hanno adottato speciali strategie, spiega l’associazione ambientalista. Nella lista dei “dormiglioni” ci sono pipistrelli, api, moscerini, ...

Doppia scossa di terremoto a Norcia : magnitudo 3.3 - Nessun danno : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 12.45 a circa otto chilometri da Norcia: l'evento, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica, si è verificato a una profondità ...

Processo di Castelluccio Sup. : per la Corte dei Conti Nessun danno erariale : "Del pari – proseguono le motivazioni – va considerato che le varianti hanno consentito una notevole economia di spesa, riconducendo in alcuni casi la natura delle opere alle previsioni del progetto ...

Forte scossa (3 - 9) nel Canale di Sicilia : Nessun danno a persone o a cose : Il sisma alle 2:13, con ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in mare a 63 km a sud di Modica (Ragusa). Ieri altre due scosse di magnitudo 3,5 e 3,6

L'Aquila - scossa terremoto magnitudo 2 - 9 : tanta paura - Nessun danno : L'Aquila Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita nella zona delL'Aquilano nella serata di martedì 5 dicembre (alle 23:22 secondo le registrazioni dell'Ingv). Secondo l'istituto, che ...