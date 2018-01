Nella classifica Fimi del 12 gennaio il sorpasso di Ed Sheeran su Vasco Rossi | leader tra

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Norvegia al comando sia Nella classifica per nazioni che in quella delle staffette : La vittoria nella staffetta 4×7,5km di Rupolding regala punti pesanti alla Norvegia, sia nella classifica per nazioni che in quella di specialità. Per quanto riguarda la squadra, infatti, gli scandinavi volano a 3626 punti, staccando la Francia a 3429 e la Germania a 3417. La Russia, in quarta posizione, è lontanissima a 3025 punti. L’Italia, invece, con il settimo posto odierno è quinta a sei lunghezze dalla Russia. Per quanto ...

Claudio Baglioni al penultimo posto Nella classifica dei compensi dei conduttori più pagati di Sanremo : FUNWEEK.IT - Svelati i cachet di Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni: ma quanto guadagnerà il cantante rispetto agli ultimi compensi erogati agli altri conduttori delle passate ...

DAKAR 2018/ Diretta streaming video : Peterhansel 1^ Nella classifica generale (4^ tappa San Juan de Marcona) : Diretta DAKAR 2018: info streaming video, orario di partenza, percorso e classifiche aggiornate alla 4^ tappa della competizione in terra sudamericana. Oggi il circuito San Juan de Marcona. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:58:00 GMT)

Nella classifica dei 10 titoli più venduti su Amazon nel 2017 compaiono ben 7 giochi di Nintendo : Il 2017 si è appena concluso e anche Amazon.com ha stilato la propria classifica dei titoli più venduti nel corso dell'anno passato. Dando uno sguardo alla top 10 comparsa in rete, e riportata da Nintendoeverything, si nota un dato molto interessante.Infatti Nella lista dei 10 giochi più venduti ci sono ben 7 titoli Nintendo, distribuiti tra le varie piattaforme della Grande N. In prima posizione troviamo l'apprezzato Super Mario Odyssey, ...

Roma Capitale - Aduc : nel 2017 la città scivola Nella classifica della qualità della vita : “Il consuntivo 2017, relativo alla qualità della vita, non è proprio dei migliori per la Capitale d’Italia“: lo spiega in una nota l’Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori. “L’indice della qualità della vita stilata da Numbeo, una delle più grandi banche dati mondiale, prende in considerazione l’inquinamento, il clima, il costo della vita, l’assistenza sanitaria, il potere ...

Volley : Superlega - Nella 1a di ritorno vincono le grandi - classifica immutata : I TABELLINI- CUCINE LUBE CIVITANOVA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1 (25-18, 20-25, 25-10, 25-12) CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 4, Juantorena 21, Candellaro 13, Casadei 5, Kovar 10, ...

Le novità 2018 sullo streaming Nella classifica FIMI - gli ascolti Spotify per album e singoli più venduti della settimana : Cambia la considerazione dello streaming nella classifica FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana in Italia. Dopo il provvedimento che ha consentito di inserire nel conteggio anche gli stream effettuati su piattaforme apposite, tra le quali Spotify, si correi ai ripari e la FIMI annuncia le nuove regole, valide dal 1° gennaio del 2018. Tra pochi giorni, quindi, gli ascolti effettuati dagli utenti su Spotify influiranno in ...

Case di lusso - Milano 7° Nella classifica delle città più desiderate - : Il capoluogo lombardo è nella top ten dei luoghi più gettonati per comprare un immobile di prestigio. nella graduatoria stilata da LuxuryEstate.com al primo posto c'è invece Miami. New York e Londra ...

Case di lusso - Milano Nella top 10Tra le città più ambite al mondoPrime Miami e New York. La classifica : Immobili di lusso: la top 10 delle città più cercate al mondo nel 2017 per chi desidera acquistare una casa di prestigio: nella top ten entra anche Milano Segui su affaritaliani.it

Bloomberg - la classifica dei super ricchi del 2017 : Jeff Bezos sorpassa Bill Gates. Nella top 500 anche otto italiani : Il 2017 ha portato nuove ricchezze ai super ricchi del pianeta. I paperoni hanno guadagnato 1.000 miliardi di dollari in più, un aumento del 23% rispetto al 2016, e hanno chiuso l’anno con una fortuna di 5.300 miliardi, ovvero il 6,6% della ricchezza mondiale. Ma quello che si sta per concludere, è stato anche l’anno del grande sorpasso di Jeff Bezos ai danni di Bill Gates. Il numero uno di Amazon ha strappato lo scettro di più ricco del ...

Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - altro che Europa - rossoneri Nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik Nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

THE GUARDIAN Nella classifica dei 100 migliori calciatori al mondo vi è Insigne : La classifica 2017 dei 100 calciatori migliori al mondo è stata stilata da The GUARDIAN L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne è al 44° posto. Questa la motivazione: 'Una generazione di italiani non perdonerà mai Gian Piero Ventura per non aver ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : l’Italia è da urlo grazie alle seconde linee. Il trionfo Nella classifica a punti parla chiaro : 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi. E’ questo il bilancio dell’italia del Nuoto nella vasca della Royal Arena di Copenhagen (Danimarca), sede dell’edizione 2017 degli Europei in vasca corta. Un’ultima giornata pazzesca (3 ori ed un 1 argento) ha portato il Bel Paese in terza posizione nel medagliere alle spalle di Russia ed Ungheria in una rassegna che di spunti ne ha offerti diversi e val la pena analizzarli. LE seconde LINEE ...