Nella camera segreta della Piramide di Cheope potrebbe esserci un trono di ferro

Carlo Capasa : “Benvenuti Nella mia Camera” : In principio furono le mamme. Quella di Carlo, la prima a vendere lo stile di Mary Quant e Walter Albini a Lecce. E quella di Gianni, la prima a mettere il prêt-à-porter nella vetrina di Elle, il negozio aperto di fianco alla sartoria, a Reggio Calabria. Maria Luisa Morroy Capasa e Francesca Versace facevano ricerca quando ancora non si usava questa espressione, e capitava che ne discutessero assieme: deve essere questo che si intende quando si ...

La morte di Marina Ripa di Meana : Malagò - Sandra Milo e Milly Carlucci alla camera ardente Nella sua casa romana : L’ultimo saluto alla contessa nella sua casa di Prati. In serata il feretro sarà cremato. Non ci sarà un funerale. Tra gli amici accorsi anche Melandri, Milly Carlucci, Bobo Craxi, Mughini, Malagò e BertinottiTanti amici e colleghi per l’ultimo saluto alla contessa nella sua casa di Prati. Il serata il feretro trasportato al cimitero di Prima Porta dove sarà cremato. Non ci sarà un funerale

MOLFETTA. IL DOCUFILM : ILLUMINIAMO LA TRADIZIONE ENTRA Nella camera DEI DEPUTATI. UN PRIVILEGIO RISERVATO A POCHI : In qualche modo racconta il viaggio, la storia dei molfettesi d'America che, pur lontani da casa, pur perfettamente integrati nel nuovo mondo, non si sono dimenticati delle loro origini. ' Sottolineo ...

In Giordania si può dormire Nella camera da letto su ruote più piccola del mondo : A contendersi il titolo di hotel più piccolo del mondo sono due strutture europee: il Central hotel & café di Copenaghen e l'Eh'hausl di Amberg. Ma in Giordania c'è un loro degno avversario. E se è vero che, come dice il detto, tra i due litiganti ...

In Giordania si può dormire Nella camera da letto su ruote più piccola del mondo : A contendersi il titolo di hotel più piccolo del mondo sono due strutture europee: il Central hotel & café di Copenaghen e l’Eh’hausl di Amberg. Ma in Giordania c’è un loro degno avversario. E se è vero che, come dice il detto, tra i due litiganti il terzo gode, a conquistare l’insolito Guinness ora potrebbe essere una camera da letto ricavata al...

Andrea La Rosa - il piano per farlo a pezzi Nella camera della morte ispirandosi alla fiction tv : Milano, gli aguzzini hanno cercato in Rete come eliminare il cadavere della loro vittima, uccisa per un prestito che non sarebbero riusciti a saldare

La Rosa - il piano per farlo a pezzi Nella camera della morte ispirandosi alle fiction Foto : Milano, gli aguzzini hanno cercato in Rete come eliminare il cadavere della loro vittima, uccisa per un prestito che non sarebbero riusciti a saldare

Raffaello Tonon gay? : 'Chi transita Nella mia camera da letto...' - la clip spopola sul web : Un Raffaello Tonon giovanissimo e davvero diverso da come lo vediamo oggi al Gf Vip , dà una risposta che spiazza il pubblico de La Fattoria 2005 e il video continua a rimbalzare in rete. Ecco le ...

Nella camera segreta della Piramide di Cheope il trono costruito con il ferro dei meteoriti per l'anima del faraone : La misteriosa cavità appena scoperta Nella Piramide di Cheope grazie alla "radiografia" ai raggi cosmici potrebbe custodire il trono di "ferro" del faraone, ovvero il sedile del corredo funerario ...

Sulmona - grande folla Nella camera ardente dell'ex generale Conti. Domani i funerali : Da subito il palazzo di giustizia è diventato metà di pellegrinaggio. In tanti hanno voluto rendere omaggio alla salma del generale tra questi il procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli, il ...

Benvenuti Nella vostra camera da letto (per una sera) : Prima sepolcro dell’imperatore Adriano, poi fortezza, prigione, residenza papale con il nome di Castel Sant’Angelo, è uno dei monumenti più celebri di Roma, visitato da milioni di viaggiatori, ma mai nessuno ha avuto l’opportunità di trascorrerci una notte. Ora si può, grazie a un concorso lanciato da Booking.com. A chi risponderà nel modo più originale alla domanda «Come immagini una notte da imperatore?» darà infatti la ...

"I russi volevano inviare 5 donne Nella camera d'albergo di Donald Trump - lui rifiutò" : Per settimane gli americani si sono interrogati sul vero rapporto tra il loro presidente e Melania, dopo che la consorte aveva rifiutato in più occasioni di mostrarsi mano nelle mano col marito, ma stando alle ultime rivelazioni della storica bodyguard del tycoon, Keith Schiller, Donald ha avuto in passato una ghiotta occasione per tradire la moglie, eppure non lo avrebbe fatto.Come riportato dalla CNN, infatti, Schiller ha raccontato ...

Scoperta camera segreta Nella Piramide di Cheope grazie ai raggi cosmici : Quello che sappiamo è che l'archeologia, oggi, è anche roba da fisici e astrofisici: la scienza può gettare una nuova luce sulla Storia.

Egitto - scoperta grande camera vuota Nella Piramide di Cheope : Un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto una nuova struttura nella Piramide di Cheope, la più grande delle tre principali piramidi della necropolodi Giza in Egitto. Si tratta una cavità lunga almeno 30 metri e alta qualche metro, sopra la grande Galleria, equivalente a un vuoto grande quanto un aereo passeggeri da 200 posti. Lo ha rivelato uno studio pubblicato dalla rivista Nature.Le ricerche sono state svolte da alcuni archeologi ...