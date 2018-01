Napoli | De Laurentiis ha fretta | blitz da Sarri per la firma

Calciomercato Napoli / News - De Laurentiis : blitz da Sarri per blindarlo (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli , ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri : il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis , ha incontrato il proprio tecnico per parlare del rinnovo(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Napoli - la mossa di De Laurentiis : maxi contratto per mister Sarri - ma la clausola è da annullare : Immaginate Maurizio Sarri seduto a un tavolo di un ristorante in una sala deserta lasciata vuota per il grande incontro. Immaginate un giardiniere solitario che pettina il prato esterno, poi un...

DE LAURENTIIS SU VERDI E DEULOFEU / Calciomercato Napoli - il Presidente : il Va pensiero verdiano per noi : De LAURENTIIS su VERDI e DEULOFEU , Calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard DEULOFEU e Simone VERDI . (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:03:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis annuncia Machach ma non solo : “in arrivo altri acquisti” : “Machach è un prospetto interessante per il futuro. Faremo altri acquisti per il futuro. Ci auguriamo che il campo dimostri che Machach dimostri di essere da Napoli”. Con queste poche parole rilasciate da Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato il giovane acquisto partenopeo. Non è escluso che Machach vada a giocare in prestito dopo l’approdo alla corte di Sarri. De Laurentiis ha infine aggiunto che ...