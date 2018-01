Napoli-Cavani | l’agente | “Non escludo un suo ritorno Inter? Al momento…”

L’agente di Cavani fa sognare Inter e Napoli : l’annuncio sul futuro del ‘Matador’ : Rivedere Edison Cavani in Italia? Nel mercato di gennaio è impossibile, ma a giugno potrebbe concretizzarsi il ritorno. A darne conferma è Fernando Guglielmone, fratello e agente del Matador, che ai microfoni di ‘Sportnotizie24’ ha dichiarato: “Cavani sta benissimo e si prepara ad entrare nella storia del Psg con un record molto importante, come quello di miglior marcatore del club parigino in tutte le competizioni, superando ...

