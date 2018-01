Paola - la 31enne Morta di stenti : "E' sempre stata magra - a casa stava bene" : Mattino 5 è tornato sul caso di Paola Manchisi, la donna di 31 anni di Polignano a Mare, in provincia di Bari, trovata...

Morta di stenti - la madre si difende : 'mia figlia ha avuto un arresto cardiaco' : Ora che la figlia non c'è più, il muro del silenzio familiare comincia a sgretolarsi, anche solo per una sbrigativa e brusca difesa. Sono tante le domande a cui dovranno dare risposte Annamaria Corbacio e Saverio Marchisi, madre e padre di Paola, Morta di stenti, denutrizione, anoressia, a 31 anni lo scorso 6 gennaio. Ne ha trascorsi 14 da reclusa in casa senza mai valicare il portone del palazzo al centro di Polignano a Mare, in provincia di ...

Paola Manchisi - Morta di stenti tra gli escrementi. La madre : "Accuse infamanti - fu d'infarto" : Pomeriggio 5 ha voluto indagare sul caso Paola Manchisi, la 31enne morta di stenti a Polignano a Mare in mezzo a immondizia e escrementi di topi. Il programma condotto da Barbara...

PAOLA MANCHISI/ Disabile Morta di stenti a Polignano - "non è vero che non mangiavano" (Pomeriggio 5) : PAOLA MANCHISI, 31enne morta di stenti a Polignano a mare: segregata in casa per anni in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, Pomeriggio 5 intervista la madre.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:18:00 GMT)

Paola Manchisi - Morta di stenti tra gli escrementi. La madre : 'Accuse infamanti - è Morta d'infarto' : Non c'è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n'è rimasto solo uno'. La donna è indiziata, insieme al marito, per abbandono di incapace. In questi ...

Morta di stenti a Bari - la mamma : "Bugie - mia figlia stroncata da un infarto" : A Pomeriggio 5 l' intervista esclusiva alla madre della trentunenne deceduta a Polignano a Mare: "La gente ci infama, ma amavo mia figlia, non c’è mai stato nessun maltrattamento"

Morta di stenti a Bari - la mamma : “Bugie - mia figlia Paola stroncata da un arresto cardiaco” : Morta di stenti a Bari, la mamma: “Bugie, mia figlia Paola stroncata da un arresto cardiaco” A Pomeriggio 5 l’ intervista esclusiva alla madre della trentunenne deceduta a Polignano a Mare: “La gente ci infama, ma amavo mia figlia, non c’è mai stato nessun maltrattamento” Continua a leggere L'articolo Morta di stenti a Bari, la mamma: “Bugie, mia figlia Paola stroncata da un arresto cardiaco” sembra ...

Paola Manchisi/ Disabile Morta di stenti a Polignano - la madre : "ha avuto un arresto cardiaco" (Pomeriggio 5) : Paola Manchisi, 31enne morta di stenti a Polignano a mare: segregata in casa per anni in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, Pomeriggio 5 intervista la madre.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:20:00 GMT)

PAOLA MANCHISI/ Disabile Morta di stenti a Polignano : intervista alla madre (Pomeriggio 5) : PAOLA MANCHISI, 31enne morta di stenti a Polignano a mare: segregata in casa per anni in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, Pomeriggio 5 intervista la madre.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:31:00 GMT)

PAOLA MANCHISI/ Video - disabile Morta di stenti a Polignano : Sciarelli “una nostra sconfitta” (Chi l’ha visto) : PAOLA MANCHISI, 31enne morta di stenti a Bari: Video chi l'ha visto, segregata in casa in condizioni drammatiche dal punto di vista igienico-sanitarie, i genitori indagati per abbandono(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:18:00 GMT)

Paola Manchisi Morta di stenti a Polignano - «Chi l’ha Visto?» : «Una nostra sconfitta» : La donna, 31 anni, è rimasta chiusa in casa per 14 anni. Una ex compagna di scuola aveva segnalato il caso alla trasmissione di Federica Sciarelli che però non era riuscita ad entrare nell’abitazione: «Poteva essere salvata»

Paola Manchisi Morta di stenti - Chi l'ha visto? : Una sconfitta : Paola Manchisi è stata trovata morta nella sua abitazione in mezzo a immondizia ed escrementi di topi. La ragazzi, 31 enne, non usciva di casa da 14 anni. L'estate scorsa la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto? aveva raggiunto la città della giovane, Polignano a Mare, per indagare sulla sua vicenda."Paola sta bene, non ha bisogno di niente. Non c'è nessuna difficoltà", aveva risposto la madre della ragazza ...

"Chi l'ha visto?" era stato a casa di Paola - reclusa per 15 anni e Morta di stenti. Sciarelli : "Un fallimento di tutti" : "Buongiorno, lei è la mamma di Paola? Siamo di 'Chi l'ha visto?', ci hanno parlato di una ragazza in difficoltà, che abita qui". Era l'estate del 2017, l'inviato della trasmissione di Rai tre si trovava a Polignano a mare, sotto casa di Paola Manchisi, la ragazza di 31 anni ritrovata senza vita il giorno dell'Epifania tra sporcizia, feci, insetti e cibo avariato. Un caso sul quale sta indagando la polizia e per cui i genitori sono ...

"Chi l'ha visto?" era stato a casa di Paola - reclusa per 15 anni e Morta di stenti. Sciarelli : "Un nostro fallimento" : "Buongiorno, lei è la mamma di Paola? Siamo di 'Chi l'ha visto?', ci hanno parlato di una ragazza in difficoltà, che abita qui". Era l'estate del 2017, l'inviato della trasmissione di Rai tre si trovava a Polignano a mare, sotto casa di Paola Manchisi, la ragazza di 31 anni ritrovata senza vita il giorno dell'Epifania tra sporcizia, feci, insetti e cibo avariato. Un caso sul quale sta indagando la polizia e per cui i genitori sono ...