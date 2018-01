Mondiale Rally 2018 | svelate le fantastiche quattro

Rally - Mondiale 2018 : il calendario completo e le date. Tutti gli appuntamenti e il programma completo : Manca un mese e sarà di nuovo tempo del Mondiale Rally. L’edizione 2018, infatti, scatterà con il Rallye di Monte-Carlo proprio il 25 gennaio e darà il via a 13 tappe che ci porteranno fino al Rally di Australia di metà novembre. Sparisce dal calendario il Rally di Polonia che viene sostituito dal Rally di Turchia, mentre rimane invariata la tappa italiana in Sardegna. Dopo l’esordio monegasco di fine gennaio a metà febbraio si andrà ...

Rally : la Ford torna in maniera ufficiale nel Mondiale 2018 accanto al team M-Sport : La FIA ha reso nota la startlist del Mondiale Rally 2018 ed è stata così confermata la presenza della Ford, in maniera ufficiale, accanto al team M-Sport. La Casa di Detroit aveva concluso il suo impegno ufficiale nel WRC al termine del campionato del 2012, anche se la M-Sport era andata avanti con le vetture americane. Nonostante non vi fosse il supporto diretto con la Ford, il team citato è riuscito nell’impresa di conquistare ...

Rally : Skoda festeggia titolo Mondiale : (ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Motorsport è insito nel DNA Skoda. La Casa boema ha infatti appena archiviato la più gloriosa stagione Rally della sua storia sportiva, iniziata 116 anni fa. Per celebrarla ...

Mondiale Rally - Citroën ha svelato la formazione di piloti 2018 : Citroën ha annunciato la formazione di piloti del Mondiale Rally 2018. A Kris Meeke sarà affidata la vettura gestita dal Total Abu Dhabi World Rally Team, mentre Craig Breen guiderà la seconda Citroën C3 WRC attraverso dieci round della competizione iridata. Alcune tappe del Mondiale saranno disputate da Khalid Al Qassimi, a bordo di una terza Citroën e per Sebastien Loeb si prospetta un gradito ritorno nella serie che ha letteralmente dominato ...

Mondiale Rally - Ogier rinnova con la M-Sport per il 2018 : Sébastien Ogier ha rinnovato il contratto con la M-Sport per disputare il Mondiale Rally 2018. Il cinque volte Campione del Mondo avrà al suo fianco lo storico navigatore Julien Ingrassia.Nel segno della continuità. Il pilota francese ha rifiutato l'offerta ricevuta da Citroen e ha deciso di continuare con la M-Sport e la sua Ford Fiesta WRC. "Questa stagione è stata davvero entusiasmante, con alcuni dei Rally più combattuti degli ultimi ...

Mondiale Rally : il matrimonio tra Ogier e M-Sport continua anche nel 2018 : Dopo mesi di tira e molla, Sébastien Ogier e la MSport hanno deciso di mettere nero su bianco e di proseguire la loro partnership anche nel 2018 . E così il penta campione del mondo sarà al via del Mondiale anche il prossimo anno, al volante della Ford Fiesta Wrc della squadra capitanata da Malcolm Wilson. Al suo fianco è stata confermata la presenza di Julien Ingrassia, ...

Mondiale Rally - Nel 2018 la Pirelli torna nel WRC : Dopo un anno lontana dal Campionato Mondiale di Rally, la Pirelli ha annunciato il rientro nella serie. La società della Bicocca ha ufficializzato la fornitura esclusiva per il Mondiale Rally Junior, categoria riservata ai nati dopo il 1 gennaio 1989 che competono al volante di Ford Fiesta R2 identiche fra loro.Prestazioni e affidabilità. Il fornitore ha omologato dei prodotti di ultima generazione sia per le vetture WRC che per le vetture WRC2: ...

Rally : Pirelli torna nel Mondiale Wrc : (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dal prossimo anno la Pirelli tornerà a 'correre' anche nel Mondiale Rally, dopo un anno di assenza. Il costruttore di pneumatici milanese, con i suoi piloti campione d'Europa ...