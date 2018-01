: Molestie, Johnathon Schaech: 'Quella volta che Zeffirelli entrò in camera mia' - vincecamaggio : Molestie, Johnathon Schaech: 'Quella volta che Zeffirelli entrò in camera mia' - infoitcultura : Franco Zeffirelli accusato di molestie sessuali dall'attore Johnathon Schaech (Gay.it) - infoitcultura : Franco Zeffirelli/ Molestie, l'accusa di Johnathon Schaech: "Ha abusato di me" (Il - jenniferpas90 : Johnathon Schaech accusa Franco Zeffirelli di molestie sessuali - Scatassa1 : Il figlio del regista italiano Franco Zeffirelli ha rilasciato una dichiarazione che nega le accuse di molestie ses… -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Ormai è crollata la diga: ogni giorno negli Stati Uniti vengono alla luce nuove dichiarazioni di vittime di abusi enel mondo dello show business. A mesi di distanza dalle prime testimonianze contro Harvey Weinstein, la bufera sembra non volersi placare, con rivelazioni quotidiane che coinvolgono nomi più o meno noti. In Italia il fenomeno è stato meno dirompente, ha avuto la sua centralità nella televisione, specialmente nell’ambito alcuni programmi come Le Iene, e soprattutto ha visto spesso le vittime salire sul banco degli imputati, come nel caso di Asia Argento, sommersa dalle critiche dopo i suoi racconti. Eppure da oltreoceano giungono nuove accuse destinate a fare scalpore perché rivolte ad un decano del cinema italiano come Franco. La storia diIl regista, ormai 94enne, è stato tirato in ballo in un articolo del settimanale People da ...