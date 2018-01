Milan | Mirabelli punta sulla Germania | interesse per Julian Brandt e Max Meyer

Calciomercato Milan - Mirabelli vola in Germania : tutti gli obiettivi dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan prova a recuperare posizioni in classifica, la squadra di Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Crotone. Adesso a tenere banco è il mercato, viaggio in Germania per Mirabelli con l’intenzione di visionare diversi calciatori. obiettivi in Budesliga, si preannunciano altre operazioni dopo quelle di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato Milan/ News - Mirabelli osserva Weigl del Borussia (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Massimiliano Mirabelli vola in Germania per seguire da vicino Julian Weigl del Borussia Dortmund.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:34:00 GMT)

Premium Milan - Mirabelli vola in Germania : visionerà Weigl : Da anni il calcio tedesco sforna giocatori importanti e non a caso la Nazionale è tra le più forti al mondo. Stando alle news di calciomercato Milan di Premium Sport , il direttore sportivo rossonero ...

Milan - Mirabelli conferma la trattativa per un difensore : Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha confermato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'offerta del Boca Juniors per Gustavo Gomez : 'È la trattativa più concreta'.

Milan - Mirabelli : “Il mercato in entrata è chiuso” : Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” Continua a leggere L'articolo Milan, Mirabelli: “Il mercato in entrata è chiuso” sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Milan/ News - Preziosi vuole Locatelli : Mirabelli dice no (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Genoa avrebbe tentato di assicurarsi in prestito il centrocampista del club.

Ac Milan/ News - Mirabelli chiude il calciomercato : non prendiamo nessuno - vogliamo valorizzare la rosa : Massimiliano Mirabelli ha ufficialmente chiuso il calciomercato invernale del Milan: la società rossonera non opererà acquisti in questa finestra invernale, volendo valorizzare la sua rosa(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Milan - la sentenza di Mirabelli : 'Mercato chiuso in entrata' : ... i quali sarebbero intenzionati a tenersi il gruppo di calciatori attuali, senza operare sul mercato alla ricerca di talenti sparsi per il mondo. Gli obiettivi stagionali sono oramai stravolti, si ...

Milan - l’annuncio di Mirabelli : “ecco cosa faremo sul mercato”. Poi svela il futuro di Donnarumma e gli sms di Montella : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, in cui ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla strategia del club rossonero per questo mercato di gennaio: “In entrata non faremo nulla, ve lo dico come informazione ufficiale. In uscita qualche movimento ci potrebbe essere, ma cose piccole. I nomi sono quelli che stanno circolando, quello ...

Calciomercato Milan/ News - Baselli in partenza : Mirabelli alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: piace molto il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ma occhio alla concorrenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli svela il futuro di Andrè Silva : Calciomercato Milan – Dopo il successo contro il Crotone, il Milan può concentrarsi sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore passi in avanti per lo scambio di prestiti con l’Udinese tra Jankto e Gustavo Gomez. Nel frattempo Mirabelli parla di Andrè Silva, fino al momento deludente dall’arrivo in rossonero, ecco le parole al quotidiano portoghese O ‘Jogo: “So che André Silva sta ...

Milan - Mirabelli : “Infondate le voci su una cessione di Bonucci” : Milan, Mirabelli: “Infondate le voci su una cessione di Bonucci” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mirabelli – “Abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile. Però abbiamo iniziato bene il nuovo anno e finito ancora meglio. La fine dell’anno ci ha visto protagonisti contro l’Inter ai quarti di Coppa Italia e ci ...

Milan - Mirabelli : 'Siamo in lotta su tre fronti. Cessione Bonucci? Infondata' : Fanno tanti sacrifici, sono degli eroi che partecipano al gioco più ricco del mondo'. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirabelli ed il mercato del Milan : “la verità su Bonucci” e la strana idea sulle spese estive rossonere : Il Milan si approccia al calciomercato invernale con il freno a mano tirato dopo gli investimenti estivi. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Rai Gr Parlamento, ed ha rivelato le intenzioni dei rossoneri in merito al caso Bonucci, ma anche il proprio parere in merito ai costi dei nuovi arrivi Milanisti. “Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra ...