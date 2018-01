Milan annuncia un mercato in uscita | Gustavo Gomez ad un passo dal Boca

David Guetta live a Milano : annunciati gli special guest : David Guetta ha scelto gli special guest che apriranno il suo show in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sabato 20 gennaio. [arc id=”87fc3ed4-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di Hugel, giovane e talentuoso artista francese che ha saputo attirare l’attenzione di dj come Feder, Thomas Jack, Robin Schulz e lo stesso David Guetta con i remix delle loro canzoni. L’altra special guest che scalderà il ...

Ermal Meta ha annunciato l’uscita del nuovo album e un concerto speciale a Milano : Per i fan di Ermal Meta il 2018 si è aperto nel migliore dei modi. Domenica 7 gennaio il cantautore di “Vietato morire” ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non abbiamo armi”, prevista per febbraio 2018. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Le belle notizie non finiscono qui, perché Ermal ha comunicato ai suoi “lupi” che il 28 aprile terrà un concerto molto ...

Calciomercato Milan - Mirabelli annuncia : “ecco cosa abbiamo in mente” : Calciomercato Milan – Altro successo per il Milan che comunque tra qualche difficoltà ha avuto la meglio del Crotone. Mirabelli al termine della partita ha parlato anche di mercato ai microfoni di Premium Sport: “Su Donnarumma e Bonucci i tifosi possono stare tranquilli? Sì, abbiamo fatto una squadra praticamente nuova e vogliamo fare in modo che certi giocatori diventino sempre più importanti. Qualcosa sul mercato succederà, ma sto ...

Calciomercato Milan - la società annuncia il ‘colpo’ di gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Milan – Nella consueta rubrica ‘Edicola rossonera’ dedicata alla rassegna stampa dei giornali, il Milan ha commentato i rumors di mercato che circolano attorno alla squadra di Gattuso annunciando il ‘colpo’ di gennaio. Ecco quanto scritto sul sito ufficiale rossonero: “Non è iniziata la fiera dei sogni, ma una sessione di mercato di puro assestamento come correttamente scrivono i giornali. In ...

Milan - Kakà annuncia il ritiro. Sarà dirigente dei rossoneri ? : ... Fassone su Donnarumma: 'Deve essere lui a dirci se vuole andarsene' LIVE Fiorentina Milan Primavera, cronaca e risultato in tempo reale Donnarumma-Uefa-Verona: compleanno nella tempesta per il Milan ...

Milan : Kakà annuncia l'addio al calcio - sarà dirigente rossonero? : Milan, 10 anni fa il mondiale per club futuro - Appese le scarpe al chiodo, Kakà resterà comunque nel mondo del calcio. Non è un mistero che stia valutando un'offerta del Milan per un ruolo ...

Milan - Gattuso annuncia la rivoluzione tattica : ecco il nuovo schieramento rossonero… finalmente! : Dopo il pareggio con il Benevento, con il goal di Brignoli entrato ormai nella storia, il Milan puntava a rialzare la testa a partire dal match di Europa League con il Rijeka, nonostante non contasse nulla ai fini della qualificazione. La compagine rossonera però ha rimediato un’altra figuraccia perdendo in casa della squadra croata per 2-0 con una prestazione ampiamente insufficiente. Al termine dell’incontro Gattuso ha fatto un ...

Milan - ispettore di San Vittore : 'Ho annunciato io a Gattuso la sua promozione. Ecco come ha reagito' : ... 'La notizia l'ho sentita alla radio, sono Milanista e ascoltavo con interesse, non sapevo che Gattuso fosse a San Vittore per il progetto Sport e Carcere del CSI di Milano. Me lo ha detto un collega ...

Retroscena Milan : ecco chi ha annunciato l'esonero a Montella - i giocatori... : Secondo quanto riferito da Sky Sport , ieri sera Fassone e Mirabelli non si sono confrontati direttamente con Vincenzo Montella . Segnale forte di un possibile esonero. L'annuncio a Montella è arrivato da un collaboratore del club, ...