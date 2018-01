Euro a top 3 anni con intesa Merkel-Spd : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Euro sale ai massimi da tre anni dopo l'accordo politico raggiunto in Germania per la Grosse-Koalition. La moneta unica ha superato la soglia 1,21 dollari spingendosi fino a un massimo di seduta di 1,2137 dollari.

Merkel e Spd raggiunto l'accordo di governo : Tetto di 200mila rifugiati e riforma zona euro "alla Macron" : Sono stati trovati i punti d'incontro tra socialdemocratici, cristiano-sociali e bavaresi sui principali scogli da superare: immigrazione, europa e tasse e quindi la formazione del nuovo governo si preannuncia in discesa. Anche se i delegati Spd dovranno votarla

Germania - Spd apre ai colloqui con Merkel sulla Grosse Koalition. Schulz confermato alla guida del partito : Il Congresso dei socialdemocratici ha approvato la mozione proposta dai vertici del partito che apre ai colloqui con l’Unione di Angela Merkel per una riedizione della Grosse Koalition. La Germania ha di nuovo un’alternativa allo scenario di un governo di minoranza o alla possibilità di tornare subito alle urne. E’ stata una decisione non scontata, visto che all’interno della Spd in molti avrebbero preferito rimanere all’opposizione. ...

Merkel nelle mani degli avversari. Via al vertice decisivo con l'Spd : Berlino - Si è aperto sotto la sinistra stella del glifosato il nuovo capitolo del negoziato per formare il governo in Germania. Falliti gli incontri per una coalizione fra moderati, liberali e verdi, da ieri sera la cancelliera Angela Merkel ci riprova con i socialdemocratici. Fatto senza precedenti nella storia tedesca post-bellica, il nuovo negoziato si è aperto a palazzo Bellevue, sotto lo sguardo del presidente federale Frank-Walter ...

