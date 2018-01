Mercato | sirene inglesi per Nainggolan

PELLEGRINI/ CalcioMercato Roma : sirene inglesi per il centrale - su di lui anche l’Atletico : Lorenzo PELLEGRINI nel mirino delle big inglesi in questa finestra di Calciomercato invernale. il giocatore della Roma anche nel mirino dell'Atletico Madrid.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:04:00 GMT)

STROOTMAN AL LIVERPOOL? / CalcioMercato Roma - l’olandese attratto dalle sirene inglesi - c'è frustrazione : Kevin STROOTMAN a LIVERPOOL? Il centrale della Roma appare frustato e attirato dalle sirene inglesi in questa finestra del Calciomercato invernale. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:54:00 GMT)

CalcioMercato Juventus/ News - sirene di Premier per Dybala : lo vuole Mourinho (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Paulo Dybala è entrato nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe andare all'assalto dell'argentino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:56:00 GMT)

CalcioMercato Juventus / News - per Alex Sandro nuove sirene inglesi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Emre Can arriverà a giugno e Allegri ne parla, sirene inglesi però per Alex Sandro(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:09:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Benevento si rinforza - Napoli in cerca di due colpi. Icardi - sirene spagnole? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...