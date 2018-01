Mercato Inter | le ultime news 12 gennaio 2018 | Lopez e altri 4 i nomi caldi

: RT @_iscikre_: Purtroppo i sacchetti bio da 2 centesimi sono stati un mazzata per il bilancio dell' #Inter: da qui il mercato di riparazion… - Onda_Calabra : RT @_iscikre_: Purtroppo i sacchetti bio da 2 centesimi sono stati un mazzata per il bilancio dell' #Inter: da qui il mercato di riparazion… - passione_inter : Mercato - Sportitalia svela: Inter, in arrivo il giovane Andreas Chrysostomou - - SalvoLaroc90 : RT @Ale_Scofield: Joao Mario all'Atletico e Carrasco all'Inter è la fake news di mercato dell'anno. Se succede mi mangio una pizza ai quatt… - Diretta24 : RT @Gaebaldi: Calciomercato: il punto della situazione, Nainggolan-Chelsea fattibile? Rafinha-Inter-Pastore #calcio #Calciomercato #Chelsea… - Gaebaldi : Calciomercato: il punto della situazione, Nainggolan-Chelsea fattibile? Rafinha-Inter-Pastore #calcio… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Ildell'ha tre priorità per: un difensore centrale, un centrocampista completo e un'ala offensiva che possa far rifiatare i titolari Perisic e Candreva. La sfida di Sabatini e Ausilio non è per niente semplice visto che il fair play finanziario non permette esborsi ecoci nell'immediato. Per questo i nerazzurri stanno provando a muoversi per degli esuberi, anche di grandi club, da portare a Milano in prestito. Lenotizie riguardano Lisandro, già acquistato, Rafinha, Ramires, Deulofeu e Joao Mario, oltre Correa e Carrasco.: il primo colpo diè LisandroIl primo colpo didell’perè Lisandro. Ad annunciarlo è l’edizione on line de La Gazzetta dello Sport che va oltre e spiega come il difensore in arrivo dal Benfica sosterrà le visite mediche già lunedì per poi mettersi subito a disposizione ...