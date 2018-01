Media | Vivendi conferma i target annuali

Stallo Mediaset - Vivendi. Biscione tentato da attesa esito - Tim-Canal+ può sbloccare : Tanto tuono' che non piovve, almeno nel 2017: la trattativa tra Mediaset e Vivendi prosegue ma, complice anche il periodo semifestivo, fino all'Epifania non sono attese novita' sostanziali. Con Silvio Berlusconi, che questa volta gestisce direttamente la vicenda, tentato dall'aspettare l'esito delle elezioni, mentre Vincent Bolloré ha tre problemi: la soluzione va cercata anche attraverso Tim e non e' facile, anche lui vor...

Mediaset - più tempo per intesa con Vivendi. Il nodo è quota in mano francesi : Più tempo a Mediaset e Vivendi per trovare un'intesa, con un dubbio: si potrà davvero tornare a disegnare un'alleanza strategica tra Silvio Berlusconi e Vincent Bolloré? Per ora le distanze rimangono ampie, ma l'accettazione da parte del Tribunale di Milano del rinvio dell'udienza della causa civile intentata dal Biscione per il mancato acquisto di Premium permette di consolidare le prime tracce di accordo già trovate ...

A Mediaset e Vivendi due mesi per fare pace : Maddalena CameraTrattativa continua tra Mediaset e Vivendi per trovare un accordo dopo la mancata acquisizione della pay-tv Premium da parte del gruppo francese. Il giudice Vincenzo Perrozziello del tribunale di Milano ha accolto la richiesta presentata dalle parti, rinviando l'udienza al 27 febbraio.La vicenda si trascina dalla scorsa estate, quando Vivendi comunicò a Mediaset di non voler più acquisire la pay-tv nonostante il contratto ...

Mediaset-Vivendi - causa slitta al 27 febbraio per favorire Mediazione : La causa civile che vede contrapposti Mediaset e Fininvest da un lato contro Vivendi è stata rinviata al 27 febbraio prossimo . Una decisione per favorire l'accordo extragiudiziale sul contenzioso ...

Mediaset - Vivendi - rinviata a febbraio prossima udienza su Premium : (Teleborsa) - Non arriva a una soluzione lo scontro tra Mediaset e Vivendi sulla vicenda Premium. I due gruppi avranno tempo fino al 27 febbraio prossimo per trovare un accordo extragiudiziale dopo ...

Mediaset - causa civile contro Vivendi rimandata al 27 Febbraio 2018 : La causa civile tra Mediaset e Vivendi è stata aggiornata al 27 Febbraio prossimo, per dare tempo alle parti di cercare una mediazione. Ufficialmente, il motivo del rinvio è legato all'istanza di riunione di due diverse cause promosse da Mediaset-Fininvest nei confronti del gruppo francese di Vincent Bollorè. Di fronte al ...

Mediaset-Vivendi - accordo vicino. Sulle cause la richiesta del rinvio : Sembra ormai chiaro che Mediaset e Vivendi sono pronti a sedersi a un tavolo e a fumare il calumet della pace. Se due indizi possono diventare una prova, il primo segnale di apertura arrivato ieri da ...

Mediaset blinda cda - Vivendi accosente. Chiesto rinvio udienza Tribunale : Mediaset 'blinda' le norme per la composizione del Cda, rendendo più forte il controllo di Fininvest, Vivendi 'acconsente' non presentandosi all'appuntamento e, soprattutto, i due contendenti chiedono insieme al Tribunale di Milano di rinviare l'udienza di martedì prossimo per la discussione delle cause miliardarie che il Biscione ha intentato contro i francesi dopo il mancato acquisto di Premium. Tutto normale in questi ...

Vivendi non si presenta in assembela - Fininvest blinda il cda Mediaset : COLOGNO . Come volevasi dimostrare, Vivendi non si è presentata all'assemblea di Mediaset che si propone di cambiare lo statuto , modificando la futura composizione del cda per blindare il controllo ...

Mediaset blinda il cda. Prove di pace con Vivendi in vista di un accordo : Oggi l'assemblea per limitare i consiglieri di minoranza. Francesi assenti, non si opporranno alla mossa anti-Bolloré La parola d'ordine, in casa Mediaset, è "blindare". blindare il consiglio di ...

Mediaset blinda controllo - prove di pace con Vivendi. : Mediaset 'blinda' le regole di nomina del Cda e Vivendi non si oppone, con gli analisti che vedono prove di pace tra i due gruppi anche se un accordo generale non appare ancora imminente. Le difficolta' tecniche sono infatti enormi, a cominciare dalla quota del Biscione di quasi il 30% in mano ai francesi e al rischio che si verifichino condizioni di 'concerto' che obbligherebbero all'Opa. E gli ostacoli strategici sono anche superiori: alla ...

Mediaset - conto alla rovescia per assemblea. Vivendi potrebbe disertare : Vivendi con tutta probabilità non si presenterà all'assemblea straordinaria di Mediaset in programma dopodomani, venerdì 15 dicembre. È questo, apprende l'Adnkronos, l'atteggiamento che salvo sorprese dell'ultima ora dovrebbe tenere il gruppo francese presente nel capitale di Cologno con il 28,8%. In sostanza, si tratterebbe di un gesto di buona volontà teso a non precludere la possibilità di un accordo ...