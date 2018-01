Matteo Salvini a Quinta Colonna Elezioni politiche 2018 | stipendio minimo e Ius Soli

Pensioni 2018 : Fornero contro Matteo Salvini : porterà l’Italia al suicidio Video : Le ultime novita' sulla riforma delle #Pensioni all’11 gennaio 2018 ruotano intorno alla campagna elettorale, ed uno dei punti di forza è proprio il tema del comparto Pensionistico. La Lega ed il M5S hanno fatto come punto cardine del loro programma l’abolizione della famigerata Legge Fornero, soprattutto Salvini che la considera una riforma pessima in cui nulla può essere salvato. Se salira' al Governo, promette, ora che la coalizione con ...

Matteo Salvini A QUINTA COLONNA/ Elezioni politiche 2018 : Legge Fornero - distanza da Berlusconi : MATTEO SALVINI a QUINTA COLONNA, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:16:00 GMT)

Silvio Berlusconi stronca le aspettative di Matteo Salvini : "Alcune cose della riforma Fornero vanno mantenute" : Matteo Salvini era speranzoso: "La legge Fornero è sbagliata e va cancellata, assolutamente" ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Speranza tradita perché il presidente di Forza Italia, a Porta a Porta, afferma che "alcune cose" della riforma "vanno mantenute."Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l'età per andare in pensione", spiega Berlusconi. "Crediamo che sia ...

Pensioni 2018 : Fornero contro Matteo Salvini : porterà l’Italia al suicidio : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni all’11 gennaio 2018 ruotano intorno alla campagna elettorale, ed uno dei punti di forza è proprio il tema del comparto Pensionistico. La Lega ed il M5S hanno fatto come punto cardine del loro programma l’abolizione della famigerata Legge Fornero, soprattutto Salvini che la considera una riforma pessima in cui nulla può essere salvato. Se salirà al Governo, promette, ora che la coalizione con Fratelli ...

Quinta Colonna/ Anticipazioni : intervista a Matteo Salvini - intervento di Nina Moric (11 gennaio 2018) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio: il presentatore ospiterà oggi, giovedì 11 gennaio, Matteo Salvini. Ecco le tematiche della puntata.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ "Con me è stato uno stalinista" : segretario Lega - "ho dovuto adeguarmi" : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, 'si è comportato con me come uno stalinista con un leninista'. Replica del segretario Lega, "ho dovuto adeguarmi'.

Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ “Con me è stato uno stalinista” : segretario Lega - “ho dovuto adeguarmi” : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, "si è comportato con me come uno stalinista con un leninista". La replica del segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi". E scoppia il caso di Gianni Fava(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Lega - Roberto Maroni contro Matteo Salvini : "Con me si è comportato come uno stalinista" : Il governatore uscente della Lombardia in un'intervista al Foglio si dice "dispiaciuto" delle dichiarazioni "sprezzanti e sorprendenti" rilasciate dal segretario della Lega. Centinaio a Radio1: "La Lega di Salvini è questa. Prendere o lasciare"

Quinta Colonna - Paolo Del Debbio ospita Matteo Salvini leader della Lega : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: i temi della puntata di oggi giovedì 11 gennaio Paolo Del Debbio ...

Roberto Maroni : 'Matteo Salvini stalinista - incompatibilità con lui' : ' Matteo Salvini con me si è comportato da stalinista . Il mio addio ? incompatibilità con lui. La politica non è solo marketing'. Roberto Maroni, in una intervista al Foglio attacca pesantemente il segretario della Lega spiegando le ragioni per cui non si ricandiderà alla presidenza della Regione ...

Matteo Salvini : "Toglieremo l'obbligo per i vaccini". Il leader della Lega Nord promette anche di abolire la tassa sulle sigarette elettroniche : "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 10, 2018Il tema dell'obbligatorietà dei vaccini impatta in un centrodestra dove le ...

Elsa Fornero : "Da Matteo Salvini campagne squadriste contro di me" : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, contro il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "Io non ho mai sentito dal segretario della Lega un discorso costruttivo - afferma a diMartedì , ma sempre discorsi distruttivi oppure delle facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile".Fornero continua: "Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle ...

Matteo Salvini risponde ad Elsa Fornero : 'Chissà se quel giorno piangerai ancora...' : Matteo Salvini , al vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza elettorale del centrodestra, ha ottenuto come impegno l'azzeramento della famigerata riforma Fornero , la riforma delle pensioni che ha ...

Elsa Fornero : 'Matteo Salvini paranoico - la riforma non si può abolire' : La legge Fornero non si può abrogare ma correggere e Salvini su questo temo dimostra 'una paranoia '. L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha contrattaccato il leader della Lega che ha promesso che ...