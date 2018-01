MasterChef - dopo il Molise Bastianich spara sulla Cina : Nulla sembra porre un freno alla lingua di Joe Bastianich, neanche la post produzione di MasterChef che ha deciso di non tagliare, ma anzi di dare spazio a battute e siparietti che rischiano di degenerare di puntata in puntata. Per il giudice del cooking show di Sky, la nuova edizione del programma non era cominciata bene visto che nel fare conoscenza con Joayda, concorrente dominicana trasferitasi in Molise, aveva definito Campobasso “un posto ...

MasterChef - la nuova chef denuncia : Sono stata minacciata dopo il programma : "Sapevo che la tv dà accesso diretto al giudizio sulla tua persona, sulla tua estetica elo temevo, ma non mi aspettavo questa violenza mediatica", inizia così il duro sfogo del nuovo giudice di Masterchef Antonia Klugmann.Intervistata dal Corriere della sera, la chef è un fiume in piena per i centinaia di attacchi in rete che ha ricevuto subito dopo le prime due puntate della nuova edizione di Masterchef. Antonia Klugmann nel ...

Blitz Cannavacciuolo : ecco la reazione dopo la multa al giudice di MasterChef Video : Le notizie di cronaca del 22 settembre hanno posto l'attenzione sullo chef #Antonino Cannavacciulo e la 'sorpresa' fatta dai Nas di Torino nel suo rinomato Bistrot. Come ben commentato da numerose testate italiane, il Blitz dei Nas ha portato alla luce diversi problemi legati alla gestione degli alimenti [Video] presenti nel famoso ristorante di proprieta' dello chef Cannavacciulo, indispettito da quanto successo, specie perchè il popolo del web ...

Dopo la multa a Cannavacciuolo - esiste la 'maledizione di MasterChef'? : Molto si è discusso e molto si continua a discutere sulla multa da 1.500 euro che lo chef Antonino Cannavacciuolo si è beccato per "irregolarità" nel suo bistrot a Torino. Facciamo un po' di chiarezza per capire come stanno le cose. L'irregolarità contestata risiede tutta in un asterisco mancante sul menù, come dice lo chef? Non proprio: i Nas gli hanno contestato di non aver ...

