(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Quello di Robertonei confronti di Matteoapparso nell'intervista di ieri su Il Foglio "è stato uno" e "non politico". Lo ha spiegato lo stessooggi ai cronisti. Il governatore si è detto "dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa.premier". "Mi sono sfogato - ha aggiunto - perché mi sono sentito trattato un po' male, fine. Ora si torna a lavorare come prima a sostegno dipremier perché questo fanno i leghisti e io sono della Lega".