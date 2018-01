Maroni | il mio uno sfogo | pagina chiusa Viva Salvini premier

'Viva Salvini premier - il mio è stato uno sfogo'. Maroni smorza le polemiche sulla sua decisione di non ricandidarsi : Maroni ha continuato: "Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà. Retroscena? Patti segreti? Tutte stupidaggini"...

Lega - da Maroni marcia indietro su Salvini : “Mio sfogo umano. Lo sostengo”. E dice : “Ho progetti fuori dalla politica” : “Uno sfogo umano” e “non politico“. Roberto Maroni ingrana la marcia indietro. E ritira gli attacchi lanciati nei confronti di Matteo Salvini dalle pagine del Foglio. Il governatore si è detto “dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. Viva Salvini premier”. Insomma una sorta di atto di fedeltà al numero uno del Carroccio a ventiquattro ore dall’attacco frontale ...

Roberto Maroni : "Il mio è stato un sfogo - viva Salvini premier" : Quello di Roberto Maroni nei confronti di Matteo Salvini apparso nell'intervista di giovedì su Il Foglio "è stato uno sfogo umano" e "non politico". Lo ha spiegato lo stesso Maroni ai cronisti.Il governatore si è detto "dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. viva Salvini premier". "Mi sono sfogato - ha aggiunto - perché mi sono sentito trattato un pò male, ...