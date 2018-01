Maneskin | Non è sempre stato facile

Måneskin : “Avanti a testa alta. Non chiedeteci di essere umili” : Hanno la forza tranquilla di chi sa che sta facendo «la cosa giusta», per dirla alla Spike Lee. «È quello che volevamo» ripetono più volte i Måneskin durante l’intervista. È come se dicessero: perché dovremmo stupirci? «Volevamo essere dei musicisti professionisti, oggi abbiamo l’opportunità di esserlo». Facile facile. Damiano David ha compiuto 19 ...

I Måneskin non si fermano : ecco le date del tour : I Måneskin interpretano in maniera innovativa, grazie alla loro giovane età, i riferimenti di storia dello stile nel mondo del rock, del cinema, e non solo, mischiandoli con il loro tocco personale e ...

La mancata vittoria non frena i Maneskin : Damiano si spoglia nel video di 'Chosen' : Della trasgressione i Maneskin intendono fare la loro cifra stilistica. A X Factor 11 , dove proprio nell'ultima sera si sono dovuti inchinare di fronte alla vittoria di Lorenzo Licitra, hanno ...

Maneskin - Damiano : "Non sono gay" : Trucco pesante sul volto, orecchini, esibizioni con tacchi a spillo e lap dance. Tutti (uomini e donne) amano Damiano David, il leader della band più eccentrica della storia di X Factor: i Maneskin. Il 19enne romano, tacciato di presuntuosità, è stato democraticamente eletto a icona fluida della sessualità italiana della sua generazione (articolo di Repubblica). Eppure, il cantante ci tiene a smentire la presunta omosessualità. "Fa parte ...

Lorenzo Licitra vincitore di X Factor 11 : "Non me l'aspettavo così come dei complimenti dei Maneskin - canterò in inglese e in italiano" : "Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me", dichiara il vincitore di X Factor 11, Lorenzo Licitra. X Factor 11: vincitore Lorenzo Licitra (video), al 2° posto i Maneskin, al 3° Enrico Nigiotti, al 4° Samuel Storm nella finale del 14 dicembre prosegui la letturaLorenzo Licitra vincitore di X Factor 11: "Non me l'aspettavo così come dei complimenti dei Maneskin, canterò in ...

Lorenzo Licitra : "Io il nuovo Bocelli? Mi sembra un po' troppo. I Maneskin alla vittoria mi hanno detto una cosa che non mi aspettavo" : "Devo ancora capire cosa è successo, devo ancora realizzare". Lorenzo Licitra non smetteva di ripeterlo ieri sera, subito dopo la vittoria dell'X Factor 2017, nei corridoi del Forum di Assago che si andava svuotando. "Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me", ribadisce oggi. Una vittoria che Lorenzo ha voluto dedicare a Fortunato Zampaglione, l'autore del brano inedito 'The name of love', sulle cui note si è ...

X Factor 11 : non hanno vinto i Måneskin : No, alla fine non sono stati i Måneskin a vincere la undicesima edizione di X Factor Italia. Loro sono arrivati secondi, mentre il primo posto sul podio – un po’ a sorpresa, un po’ no – lo ha conquistato il giovane Lorenzo Licitra, concorrente della squadra Over di Mara Maionchi. LEGGI ANCHEX Factor 11: vinceranno davvero i Maneskin? È stato lui, il «ragazzo timido» dagli occhi blu (ma con una voce laser e ...

X Factor - Maneskin : 'Noi coatti? Non abbiamo paura di fare la voce grossa' : La nostra intervista ai Maneskin il giorno prima della finale. I ragazzi ci raccontano la loro avventura nel talent.

Damiano dei Maneskin : "Bocciato due volte - a scuola non torno - unito con la band - sono single - Rita Bellanza falsa forse per la rabbia" : I Maneskin, candidati alla vittoria di X Factor 11, si raccontano a Il Messaggero. Il frontman Damiano David (unico maggiorenne del gruppo, ha 18 anni) dice: "Siamo molto contenti. All’inizio, c'era la foga. Alla fine, l’adrenalina della chiusura. Ci sono state settimane difficili in cui non abbiamo avuto tanto tempo per provare. Come per l’inedito, in cui il movimento si doveva coniugare con il canto, effetti scenografici e i nostri ...

