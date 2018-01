Maltempo | soppressi collegamenti con le isole Pontine

Maltempo Valle d’Aosta : disagi alla circolazione e treni soppressi : Il Maltempo e la neve hanno concesso una tregua in Valle d’Aosta, dove si registrano però disagi alla circolazione: i treni previsti in mattinata sulla linea Aosta–Ivrea sono stati soppressi. Una slavina ha invaso la SS26 a La Saxe (Courmayeur): la circolazione è interrotta. Interrotta la circolazione per pericolo valanghe anche su alcune arterie regionali: a Rhemes-Saint-Georges, a Valsavarenche e a Courmayeur. Strade innevate con ...