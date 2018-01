Maltempo | nella notte chiusa strada per Gressoney | rischio di caduta massi

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo e mareggiate a Fiumicino : tonnellate di rifiuti nella zona del vecchio Faro : Le mareggiate che hanno interessato nei giorni scorsi la costa di Fiumicino hanno provocato erosione a Focene e Fregene, ma hanno anche depositato numerosi rifiuti, trasportati dal Tevere, nella zona del vecchio Faro. Si è venuta a creare una sorta di discarica a cielo aperto, che comprende alberi, bottiglie, gomme d’auto, plastica, carcasse di animali, ed elettrodomestici. L'articolo Maltempo e mareggiate a Fiumicino: tonnellate di ...

Praiano - turista uccisa da un'onda nella Costiera amalfitana. Il Maltempo colpisce il Sud : Il maltempo che non dà tregua al Sud Italia ha provocato una vittima nella Costiera amalfitana. Una turista di 55 anni, originaria di Belluno, è stata uccisa da un'onda mentre percorreva una stradina pedonale che fiancheggia il mare a Praiano. La furia dell'onda ha coinvolto anche il marito e la coppia in loro compagnia, soccorsi poco dopo dalla Guardia Costiera.Il maltempo ha provocato non pochi problemi alle regioni meridionali. ...

Maltempo e neve nel Bellunese : 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte : Ben 46 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco in provincia di Belluno: in oltre la metà dei casi si è trattato di recuperi di autovetture in difficoltà a causa della neve e circa 15 interventi hanno richiesto la rimozioni di alberi dalla sede stradale (crollati a causa del peso della neve). Cortina e il Cadore le zone più colpite. L'articolo Maltempo e neve nel Bellunese: 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Maltempo e freddo al Sud - bufere di neve in Aspromonte nella notte [LIVE WEBCAM] : 1/4 ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni nella Valle del Liri - Sora - Isola del Liri e Atina” : La forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta da venerdi’ pomeriggio sulla provincia di Frosinone ha causato danni soprattutto alle attivita’ agricole. Cosi’ Coldiretti in una nota. Le zone maggiormente colpite risultano essere quelle della Valle del Liri, Sora, Isola del Liri e Atina, nella Valle di Comino. La Coldiretti provinciale di Frosinone tiene sotto osservazione l’evolversi del quadro complessivo che, ...

Maltempo Marche : nella notte raffiche di vento a 100 km/h : Ondata Maltempo nelle scorse ore nelle Marche: registrate raffiche di vento fino a 100 km/h. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di piante cadute sulle strade e di alcuni massi caduti sull’arteria che collega Visso a Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere piante, rami e lamiere pericolanti ad Offida, Ripatransone e Acquaviva Picen. A Fermo sono stati messi in ...

Maltempo Marche : vento e piogge insistenti soprattutto nella fascia appenninica : Ondata di Maltempo nelle scorse ore nelle Marche: si segnalano vento e piogge insistenti soprattutto nella fascia appenninica. I vigili del fuoco di Ancona e di altre province hanno eseguito interventi ordinari per rimozioni di rami di alberi caduti sulle strade o in luoghi isolati. L’allerta meteo è in vigore e riguarda raffiche di vento anche di burrasca – fino a 90 km/h – che nelle prossime ore potranno investire le zone ...

L'Europa nella morsa del Maltempo : caos nel Regno Unito : Il maltempo "si fa sentire" con forza anche nel Nord Europa. Il vortice depressionario di origine sub-polare condiziona ancora il tempo sul continente, interessando buona parte del...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : Yun Sungbin batte ancora Martins Dukurs nella prova di Winterberg dimezzata per il Maltempo : Il grande protagonista del quarto appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2017/18 è il maltempo. A Winterberg, in Germania, infatti, la gara maschile è stata sospesa al termine della prima manche. La seconda non si è potuta disputare a causa di una violenta nevicata (con annesso vento sostenuto) che ha reso impossibile prendere la via della pista per gli atleti. La classifica, dunque, si è basata sui tempi della prima discesa, con la ...

Maltempo - Toscana : piove nella biblioteca San Giorgio di Pistoia : piove all’interno della biblioteca San Giorgio di Pistoia e il Comune corre ai ripari stanziando 100mila euro per la manutenzione straordinaria dell’edificio. La struttura, inaugurata nel 2007, “mostra tutti gli effetti di una progettazione inesistente, si legge in una nota del Comune, sulla manutenzione negli ultimi dieci anni e di un progetto della struttura carente. Anche in questo periodo tornano a manifestarsi problemi di ...

Maltempo Umbria : neve a Cascia - Norcia e nella Valnerina [GALLERY] : 1/6 Norcia ...

Maltempo - Arpa Piemonte : neve in arrivo - allerta nella regione : Torino, 1 dic. (askanews) Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta arancione per le zone del Cuneese e allerta gialla per Torinese, Alessandrino ed Astigiano. Un'area depressionaria di ...

Maltempo nella notte in Sicilia : forti piogge su Palermo e nel messinese - temperature in picchiata [LIVE] : E’ una notte di forte Maltempo al Sud Italia, soprattutto nella Sicilia tirrenica dove si stanno verificando forti piogge e le temperature stanno rapidamente crollando dopo il caldo anomalo delle scorse ore. A Palermo e in tutto l’hinterland diluvia con +11°C, esattamente dieci gradi in meno di ieri alla stessa ora o di stamattina. Fino al momento sono caduti 33mm di pioggia a Bagheria, 31mm a Cinisi, 30mm a Capaci, 23mm a Palermo, ...