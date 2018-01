Mafia | pm Di Matteo | da Mancino dichiarazioni oscillanti e contraddittorie su Borsellino

Trattativa Stato-Mafia - il pm Di Matteo accusa Mancino : "Ha scelto l'omertà istituzionale" : Contro l'ex ministro dell'Interno le parole dell'allora Guardasigilli Claudio Martelli. "Gli avevo detto che il Ros incontrava Ciancimino". Mancino nega

Stato-Mafia - il pm Di Matteo accusa Mancino : "Ha scelto l'omertà istituzionale" : Contro l'ex ministro dell'Interno le parole dell'allora Guardasigilli Claudio Martelli. "Gli avevo detto che il Ros incontrava Ciancimino". Mancino nega

Mafia : Cicchitto - da pm Di Matteo troppa fiducia in parole Riina : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Secondo il procuratore Di Matteo quello che Riina disse in carcere va preso per oro colato. A parte il fatto che Riina, che era un criminale, ma non un cretino, visto l’ambiente in cui parlava poteva mettere benissimo nel conto di essere intercettato, in ogni caso era

Mafia : pm Di Matteo - Borsellino disse alla moglie che ci fu trattativa Stato-boss : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Nel giugno del 1992" a un mese dalla strage di Via D'Amelio "Paolo Borsellino riferì alla moglie Agnese che c'era in corso una trattativa tra pezzi infedeli dello Stato e la Mafia. A riferirlo è stata la stessa vedova del giudice Borsellino, Agnese Piraino Leto". Lo h

Trattativa Stato-Mafia/ Pm Di Matteo : ecco quando Totò Riina in carcere parlava di Berlusconi e Dell'Utri : Trattativa Stato-Mafia: la deposizione del pm Nino Di Matteo, le intercettazioni lette in aula di Totò Riina e i legami presunti con Berlusconi.

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino colpevole di calunnia non merita attenuanti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino ha confessato di essere l’autore della calunnia (su Gianni De Gennaro ndr) ma non ne indica il mandante. Non è plausibile che in quel momento Ciancimino non abbia avuto consapevolezza della precisa identità di chi gli ha fornito quel documento manom

Mafia - il pentito Santito Di Matteo fa causa allo Stato per essere stato escluso dal programma di protezione : “Lo stato non mi protegge più”. Il pentito Santino Di Matteo fa causa allo stato presentando un ricorso al Tar contro l’esclusione dal programma di protezione. Santino è il padre di Giuseppe che aveva 13 anni quando fu rapito, il 23 novembre 1993. I boss provarono così a far ritrattare il padre. Dopo 779 di prigionia, l’11 gennaio di 21 anni fa, il ragazzino fu strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca. Per ...

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino ha acceso luce su pagina importante : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino ha acceso la luce su una pagina importante che, fino ad allora, nessuno aveva voluto o potuto leggere". Lo ha detto il pm Nino Di Matteo proseguendo la requisitoria al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia al bunker di Palermo. Ciancimino, fig

Trattativa Stato Mafia - Nino Di Matteo : "Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi" : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto Lorusso, la requisitoria del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia.A ricordare le esternazioni in carcere del boss, imputato al dibattimento e morto un mese fa, è il pubblico ministero Nino Di Matteo, che ha preso la parola ...

Trattativa Stato Mafia - la requisitoria del pm Di Matteo : 'Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi' : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto ...

Mafia : pm Di Matteo - quando Riina parlava in carcere di Berlusconi e Dell'Utri : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "In qualche modo" Silvio Berlusconi "mi cercava, mi ha mandato a questo e mi cercava. Gli abbiamo fatto cadere quattro o cinque volte le antenne e non lo abbiamo fatto più trasmettere. Gli abbiamo fatto questo ammonimento e non l'ho cercato più". Sono queste le parole

Trattativa Stato-Mafia - il pm Di Matteo : "Nel papello nessuna manomissione" : Prosegue la requisitoria del processo in corte d'assise. "Riina non sospettava di essere intercettato"

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino non ha mai falsificato documenti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Con la massima laicità del giudizio, è vero che Massimo Ciancimino ha prodotto i documenti consegnati a rate, probabilmente cercando di mantenere vivo e costante l'interesse nei suoi confronti e nei confronti del suo percorso collaborativo. E' vero che ha detto il fal

Mafia : pm Di Matteo - Riina non sapeva di essere intercettato in carcere (2) : (AdnKronos) - "Inoltre - dice ancora il pm Di Matteo - Riina non avrebbe sollecitato l'eliminazione di uno dei pm del processo", facendo riferimento a lui stesso, nel mirino del capoMafia Riina. Parlando del magistrato, Riina aveva detto nelle intercettazioni: "Ti farei diventare il primo tonno, il