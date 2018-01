L' ultima sparata di Trump | Non voglio profughi da quei cessi di Paesi

L'ultima sparata di Renzi : "L'Imu sulla prima casa abolita dal Pd nel 2015" : L'ultima sparata di Matteo Renzi arriva sull' Imu . 'll Presidente della Repubblica francese, Macron, ha annunciato in queste ore l'abolizione della tassa sulla prima casa. Provvedimento che aiuterà ...

L'ultima sparata di Renzi : L'Imu sulla prima casa abolita dal Pd nel 2015 : L'ultima sparata di Matteo Renzi arriva sull'Imu. "ll Presidente della Repubblica francese, Macron, ha annunciato in queste ore l'abolizione della tassa sulla prima casa. Provvedimento che aiuterà soprattutto il ceto medio perché la casa di proprietà - in Francia come in Italia - è innanzitutto un bene rifugio del ceto medio. Abbassare le tasse passa anche da misure come questa. Chi ha la casa di lusso o la seconda casa ...

