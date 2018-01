Luca e Paolo in Immaturi – La serie sono di nuovo Piero e Virgilio | cosa cambia rispetto

Immaturi – La serie : il ritorno al liceo di Luca e Paolo e Ricky Memphis : In prima serata su Canale 5 a partire dal 12 gennaio arriva Immaturi – La serie, la fiction in otto puntate tratta dal film cult Immaturi. Paolo Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, ...

Quelli che il calcio – Tredicesima puntata del 17 dicembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Dodicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. L’undicesima puntata ha totalizzato 1.447.000 spettatori e uno share del 8,12% in Quelli che ...

Rai2 - novità 2018 : torna il talk politico - nuovo show per Luca e Paolo con Mia Ceran. Albano a The Voice : Annalisa Bruchi Andrea Fabiano ha iniziato a metterci del proprio. A pochi mesi dal suo passaggio alla direzione di Rai2 (prima infatti guidava la rete ammiraglia del servizio pubblico), il dirigente ha reso note alcune delle principali novità che nel 2018 caratterizzeranno il palinsesto del secondo canale. Confermato il (già previsto) ritorno di The Voice, annunciati un nuovo talk d’approfondimento ed un programma d’attualità con ...

Quelli che il calcio – Dodicesima puntata del 10 dicembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Dodicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. L’undicesima puntata ha totalizzato 1.304.000 spettatori e uno share del 7,55% in Quelli che ...

Music 2017 - Paolo Bonolis/ Ospiti e anticipazioni 6 dicembre : Morandi duetta con Luca Zingaretti : Music 2017, anticipazioni prima serata 6 dicembre: Paolo Bonolis accoglie Gianni Morandi, Mailyn Manson, Levante, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo e Luca Zingaretti.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 13:46:00 GMT)

Music - Paolo Bonolis ospita Gianni Morandi e Marilyn Manson - Luca Zingaretti e Luis Fonsi : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Music: anticipazioni serata di oggi 6 dicembre Il programma ripropone le canzoni della ...

Quelli che il calcio – Undicesima puntata del 3 dicembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Undicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La decima puntata ha totalizzato 974.000 spettatori e uno share del 5,33% in Quelli che aspettano e 1.423.000 ...

Lidia Vella contro Paolo Caruso per l’aereo a Luca Onestini : Lidia Vella parla di Luca Onestini e dell’aereo inviato all’ex tronista da Paola Caruso: “Tutto fatto per spettacolo” Come ogni settimana Lidia Vella è intervenuta telefonicamente a Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Dopo aver parlato del Grande Fratello Vip e della finale della prossima settimana, Lidia passa poi ai concorrenti della casa. […] L'articolo Lidia Vella contro ...

Music il 6-13-20 dicembre su Canale 5 con Paolo Bonolis-Luca Laurenti : ospiti Riki - Checco Zalone - Levante - Gianni Morandi - Negramaro... : Svelato il cast completo della seconda edizione di Music, il programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti e in onda su Canale 5 mercoledì 6-13-20 dicembre dal Teatro 5 di Cinecittà a Roma.Interverranno due star internazionali come Marilyn Manson e Noel Gallagher. Tra gli ospiti stranieri anche Luis Fonsi, l’attore Mickey Rourke e l'ex tennista John McEnroe.prosegui la letturaMusic il 6-13-20 dicembre su Canale 5 con Paolo Bonolis-Luca ...

Quelli che il calcio – Decima puntata del 26 novembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Decima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La ottava puntata ha totalizzato 1.305.000 spettatori e uno share del 7,82% in Quelli che aspettano e 1.274.000 ...

A Matrix Chiambretti Gerry Scotti - Federica Nargi-Paolo Ruffini - Barbara Palombelli-Francesco Rutelli - a La confessione Erri De Luca : OSPITI IN TV di venerdì 24 novembre. Ospiti de La confessione del 24 novembre 2017 Alle 22.45 su Nove nuovo appuntamento con La confessione (voto: 6), il format realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia, in cui Peter Gomez intervista personaggi discussi della politica, dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport che hanno fatto della trasgressione la cifra della loro vita.Ospiti il magistrato Antonio Di Pietro e lo ...

Quelli che il calcio – Nona puntata del 19 novembre 2017 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Nona puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La ottava puntata ha totalizzato 1.424.000 spettatori e uno share del 7,56% in Quelli che aspettano e 1.443.000 ...