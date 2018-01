L'oro e le sue prospettive per il 2018 : La Fed alzerà i tassi altre tre volte quest'anno, in base alle attuali previsioni, ma giocherà un ruolo fondamentale anche la riforma fiscale di Trump , che potrebbe russiscaltare l'economia ed l'...

Il M5S ha prorogato il termine per candidarsi alle sue primarie - per «rallentamenti al sito» : Il Movimento 5 Stelle ha prorogato il termine per poter presentare le candidature alle sue primarie per le elezioni politiche, a causa di «rallentamenti al sito». Il termine per presentare la propria candidatura scadeva oggi alle 12, ma è stato The post Il M5S ha prorogato il termine per candidarsi alle sue primarie, per «rallentamenti al sito» appeared first on Il Post.

Addio a Gualtiero Marchesi - re della cucina italiana Le sue ricette d'oro : Milano, 26 dic. (AdnKronos) - E' morto il 're' della cucina italiana, lo chef Gualtiero Marchesi. Marchesi, 87 anni, era malato da tempo e si è spento nel pomeriggio nella sua casa di Milano, circondato da figlie e nipoti. Primo 3 stelle Michelin italiano, Marchesi è stato innanzitutto un innovatore

Le sue ricette d'oro : 'Riso, oro e zafferano', 'Raviolo Aperto', 'Triglie e capesante' sono solo alcuni dei tesori e delle opere d'arte di Gualtiero Marchesi , il re della cucina italiana morto a 87 anni. Nei video che ...

Pandoro : le sue controverse origini e la ricetta per prepararlo : Delicato, soffice, il Pandoro è una golosità tipica veronese. Ma quali sono le sue origini? Come ogni tradizione culinaria di successo, anche per il Pandoro è tutto controverso. Si racconta che le nonne veronesi, nell’800, rassicurassero i nipotini, raccontando loro che, dopo la morte, sarebbero salite in Paradiso a mangiare con gli angeli il pane d’oro, un pane realizato con il nobile metallo prezioso che il buon Dio avrebbe reso commestibile); ...

NBA 2017-2018 : Golden State vince con le sue stelle. Successi per Toronto e San Antonio. Paul George trascina OKC : Otto gli incontri disputati nella notte NBA con risultati importanti in termini di classifica. Riepiloghiamo quanto accaduto. I Golden State Warriors hanno vinto per 133-112 in casa degli Orlando Magic. Un incontro mai in discussione in favore dei campioni in carica, che hanno messo in campo una prestazione di squadra notevole, chiudendo l’incontro con ben 46 assist su 55 canestri segnati. I migliori realizzatori sono stati ovviamente le ...

Scherma - Mondiali paralimpici Roma 2017 : DOMINIO AZZURRO! oro nelle gare a squadre di sciabola e fioretto - bronzo per William Russo e Consuelo Nora nell’individuale : L’Italia continua a collezionare medaglie ai Mondiali paralimpici di Scherma di Roma e anche oggi è stata una giornata trionfale per i nostri atleti, grazie a due ori e due bronzi. Partiamo dalla sciabola a squadre dove l’Italia conquista uno straordinario titolo iridato. Il quartetto azzurro formata da Alberto Pellegrini, Edoardo Giordan, Marco Cima e Alessio Sarri ha aperto il tabellone ai quarti con la netta vittoria per 45-32 sulla Polonia ...

Scherma - Mondiali paralimpici Roma 2017 : fiorettisti in trionfo. Terzo oro azzurro. Consuelo Nora è di bronzo : Arriva la terza medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Scherma paralimpica in corso di svolgimento a Roma. A conquistarla sono i fiorettisti che trionfano nella prova a squadre. Il quartetto composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Marco Cima e Gabriele Leopizzi ha trionfato in finale, battendo la Russia con il punteggio di 45-38. Il cammino degli azzurri era cominciato ai quarti battendo l’Ungheria per 45-35 e poi ...

Maria Express 3 : vincono i Ribelli (video) - accolti nello studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi che regala loro le sue caramelle : A Uomini e Donne di lunedì 6 novembre su Canale 5 sono stati accolti i vincitori di Maria Express 3, i Ribelli, accompagnati dal conduttore Andrea Dianetti.Maria De Filippi ha dato loro come regalo-cimelio le "celebri" caramelle al limone che accompagnano le sue conduzioni in tv.prosegui la letturaMaria Express 3: vincono i Ribelli (video), accolti nello studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi che regala loro le sue caramelle pubblicato ...

Non ferma le sue mani d'oro "Rudin" - restauratore e pittore di Bra : Grande protagonista della vita braidese: un'eccezionale e poliedrica personalità di religioso, di uomo di scienza, di promotore della cultura e delle arti. Si deve a lui la rinascita del Museo Civico ...